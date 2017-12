Google a prezentat clasamentul celor mai ascultate melodii pe YouTube in Romania.

Videoclipul melodiei „Despacito”, in varianta originala, interpretata de Luis Fonsi si Daddy Yankee, si cel al unui cover-parodie, realizat de Noaptea Tarziu, sunt cele mai populare videoclipuri de pe YouTube din Romania in anul 2017, potrivit unui clasament prezentat de Google.

Listele YouTube Rewind cuprind video-uri incarcate in 2017 si sunt create pe baza vizualizarilor din Romania, luand in calcul si gradul de interactivitate al materialelor video si tipul lor.

„Despacito”, in varianta originala - piesa care a batut anul acesta toate recordurile pe YouTube, fiind cea mai vizualizata din toate timpurile, singura cu peste 4 miliarde de vizionari, este si in topul preferintelor muzicale pe YouTube Romania in 2017.



Top 10 al celor mai populare videoclipuri muzicale pe YouTube in Romania in 2017 este completat de: Smiley – „De unde vii la ora asta?”, INNA – „Ruleta” (Official Music Video), Ed Sheeran – „Shape of You”, Liviu Teodorescu & Dorian Popa feat. Laura Giurcanu – „Fanele”, Delia & Macanache – „Ramai cu bine”, Jason Derulo – „Swalla” (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign), Antonia – „Iubirea Mea”, Fly Project – „Get Wet” si Andra – „Mi-ai Luat Mintile” (feat. Pacha Man).

Pentru acest top au fost luate in calcul doar video-uri publicate in 2017, videoclipuri oficiale (de pe canalul care detine continutul), fara video-uri doar cu versuri sau poza.

Selectia video-urilor pentru aceasta categorie s-a realizat printr-un algoritm care ia in calcul vizualizarile si nivelul de interactivitate (like-uri, share-uri, comentarii). Ierarhizarea video-urilor a fost realizata in functie de numarul de vizualizari realizate din Romania.

Reteta viralizarii anul acesta a fost combinatia dintre umor si muzica, fie ca este vorba despre „cover-uri” dupa cea mai populara piesa a anului, „Despacito”, infruntari parodice pe muzica intre YouTuberi populari precum Vlad Munteanu si Selly, sau stand-up comedy pe ritmuri de hip-hop.

Astfel, top 10 video-uri virale in Romania in 2017 (non-music) este condus de „Am belit-o (Bacu')” #NoapteaTarziu (Cover Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee) si este completat de: „Coco Marinescu aka Vanghelie s-a reinventat! Este atat de bun, incat Micutzu face stand-up pentru el” (moment din emisiunea „iUmor”), „Vlad Munteanu - Disstrack YouTube Romania (Official Video) #500ksubs”, „Selly vs. Vlad Munteanu - Rap Battle 2”, „Rap Battle Codrin vs Echo”, „Micutzu – AnTanTe cu versuri din melodii pentru copii”, reclama „OLX.ro - Indemnizatia de #bebebine”, „xSlayder feat. iRaphahell – Frumuseii Mei (NoXuu Remix)”, „Luis Fonsi - Despacito Parodia! Pamkutya” si „#Mataebetivan Song”, de Bianca Adam.

Pentru acest top au fost luate in calcul doar video-uri publicate in 2017. Selectia video-urilor pentru aceasta categorie s-a realizat printr-un algoritm care ia in calcul vizualizarile, nivelul de interactivitate (like-uri, share-uri, comentarii) si tipul de continut. Ierarhizarea video-urilor a fost facuta in functie de numarul de vizualizari realizate din Romania. in top a fost retinut doar cel mai popular video de pe un canal, respectiv acela cu cele mai multe vizualizari din Romania.

La nivel global, clasamentul celor mai populare videoclipuri muzicale pe YouTube, condus de melodia „Despacito”, este completat de: Ed Sheeran – „Shape of You”, J Balvin si Willy William – „Mi Gente”, Maluma – „Felices los 4”, Bruno Mars – „That’s What I Like”, Chris Jeday – „Ahora Dice” ft. J. Balvin, Ozuna si Arcángel, Nicky Jam – „05. El Amante” (Álbum Fénix), Jason Derulo – „Swalla” (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign), DJ Khaled – „I'm the One” ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne si Enrique Iglesias – „Subeme la radio” ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox.

Cele mai populare video-uri pe YouTube la nivel global (non-music) sunt: „ตราบธุลีดิน - หน้ากากหอยนางรม | The Mask Singer 2”, „Ed Sheeran – Shape Of You (Kyle Hanagami Choreography)”, „Ping Pong Trick Shots 3 (Dude Perfect)”, „Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2017”, „Ed Sheeran Carpool Karaoke”, „Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show (NFL)”, „Inauguration Day — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration”, „history of the entire world, i guess”, „In a Heartbeat - Animated Short Film” si „Children interrupt BBC News interview - BBC News”.

