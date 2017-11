In prima jumatate a acestui an, traficul de internet prin retelele mobile s-a dublat fata de prima jumatate a anului 2016.

Traficul a crescut de la 71.000 TB la 145.000 TB, conform celui mai recent raport de date statistice al ANCOM privind piata de comunicatii electronice din Romania.

“Asa cum era de asteptat, consumul mediu lunar de internet mobil pe fiecare conexiune a depasit 1 GB, crescand de la 0,63 GB, cat se inregistra in primul semestru al anului 2016, la 1,20 GB in prima jumatate a acestui an”, a declarat presedintele ANCOM, Sorin Grindeanu.

Datele prelucrate de autoritate arata ca, in Romania, numarul total de conexiuni la internet mobil de banda larga era de 16,6 milioane la mijlocul anului 2017, in crestere anuala cu 13%, iar rata de penetrare a internetului mobil la nivel de populatie a ajuns la 85%, in crestere cu aproape 10 puncte procentuale fata de mijlocul anului anterior.

Popularitatea abonamentelor la internet mobil de banda larga este in continua crestere, acestea ajungand sa reprezinte peste 67% din totalul conexiunilor in banda larga (respectiv 11,2 milioane conexiuni).

Numarul de cartele preplatite pentru acces la internet mobil de banda larga au crescut mai putin, cu 6%, pana la 5,5 milioane.

Cea mai mare rata de crestere o inregistreaza conexiunile 4G, acestea s-au dublat fata de aceeasi perioada a anului 2016, ajungand sa reprezinte aproape jumatate din totalul conexiunilor la internet mobil in banda larga (7,6 milioane din totalul de 16,6 milioane).

Traficul total realizat prin intermediul conexiunilor de internet mobil in banda larga a fost de 145 mii TB in primul semestru al anului 2017, dublu fata de primul semestru al anului trecut, cand se inregistrau 71.000 de TB.

De asemenea, traficul mediu lunar per conexiune in primul semestru al acestui an a crescut fata de primul semestru al anului 2016 cu 90%, de la 0,63 GB la 1,20 GB.

Conform statisticilor ANCOM, numarul conexiunilor la internet fix in banda larga din Romania a ajuns la valoarea de 4,6 milioane la mijlocul acestui an, in crestere anuala cu 6%.

Prin intermediul acestor conexiuni, utilizatorii au realizat un trafic total de 2,5 milioane de TB, consumul mediu lunar per conexiune fiind de 92 GB.

Numarul de conexiuni la internet fix instalate in mediul urban a crescut cu 8% comparativ cu prima jumatate a anului anterior, pana la 3,3 milioane, in timp ce numarul de conexiuni din mediul rural inregistreaza o crestere usoara de 3%, ajungand la valoarea de 1,3 milioane.

Rata de penetrare a conexiunilor de acces la internet fix la nivel de gospodarii in mediul urban a atins 69%, respectiv 38% la nivel rural.

In ceea ce priveste distributia vitezelor furnizate pe medii de resedinta, 88% din totalul conexiunilor care permit viteze foarte mari de transfer de date, de cel putin 100 Mbps, se afla in mediul urban.

Infrastructura de internet fix de banda larga, care face posibila in Romania conectarea la internet la rate mari ale vitezelor de transfer, este dominata de conexiunile prin cablu.

De asemenea, conexiunile la puncte fixe furnizate prin intermediul tehnologiilor mobile, care reprezinta din ce in ce mai mult o alternativa in zonele fara acoperire cu retele fixe de internet, au continuat sa creasca, numarul lor fiind de 171.000, cu 25% mai mare fata de jumatatea anului 2016.

Sursa: News.ro