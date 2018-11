Nu vorbim despre căutările de pe Google, ci despre prezența permanentă a gigantului american în viața ta și, mai ales, în telefonul tău.

Google îți urmărește fiecare mișcare pe care o faci, iar asta nu este o presupunere, ci un adevăr recunoscut de către motorul de căutare.

Justificarea este simplă: prin datele pe care Google le deține despre tine, îți oferă reclame personalizate bazate pe căutările și linkurile accesate de tine, te ajută să îți completeze automat căutările, să își recomande clipuri pe Youtube și să te îndrume mai ușor pe Google Maps.

Dacă nu îți place faptul că cineva știe în fiecare moment unde ești și ce faci, atunci poți schimba câteva lucruri din setări, chiar dacă vei sacrifica din experiența completă oferită de Google.

Înainte de toate, mergi către opțiunea de My Activity din Google, care îți va arăta cum ești monitorizat online. Odată ce vei înțelege câte date are despre tine, apoi vei putea face următorii trei pași:

Oprește monitorizarea

Pentru ca Google să nu te mai urmărească, de pe iPhone trebuie să debifezi opțiunea Web and App Activity, Location History,YouTube Search History și YouTube Watch History. Însă pentru cei care folosesc Android, ar fi de preferat să oprească și Device Information și Voice and Audio Activity, folosite pentru recunoașterea vocală. Atunci când vei intra pe site-uri, folosește mai mult modul Incognito.



Șterge istoricul

Ok, nu vei mai fi monitorizat de acum încolo, dar ce faci cu datele pe care Google deja le are până acum? În primul rând, șterge tot istoricum de până acum, iar apoi intră pe linkul Other Google Activity și șterge istoricul locațiilor, feedback-ul oferit in Youtube, răspunsurile de la sondajele din Youtube, like-urile și toate celelalte activități și interacțiuni.

Oprește reclamele targetate

Intră pe pagina de My Account din Google, apoi selectează Personal Info & Privacy, mergi la Ad Settings și accesează Manage Ad Settings. Vei vedea acolo un buton care va opri Ad personalization.