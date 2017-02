Parlamentul European si Consiliul urmeaza sa aprobe formal acordul.

Reprezentantii Parlamentului European, Consiliului si Comisiei Europene au ajuns miercuri la un acord provizoriu cu privire la eliminarea tarifelor de roaming in interiorul Uniunii Europene (UE) incepand cu 15 iunie 2017, informeaza Executivul comunitar intr-un comunicat de presa.

Conform acordului, pretul maxim la apelurile telefonice va scadea de la 5 eurocenti/minut pana la 3,2 eurocenti eurocenti/minut in timp ce la mesajele SMS tarifele vor scadea de la 2 eurocenti pana la 1 eurocent per SMS. De asemenea, acordul prevede o reducere progresiva, pe parcursul a cinci ani, a tarifelor pentru serviciile de date de la 50 de euro per Gigabyte in prezent pana la 7,7 euro per Gigabyte, incepand cu 15 iunie 2017, la 6 euro per Gigabyte, la 1 ianuarie 2018, 4,5 euro in 2019, 3,5 euro in 2020, 3 euro in 2021 si 2,5 euro in 2022.

"Aceasta a fost ultima piesa a puzzle-ului. Incepand cu data de 15 iunie, europenii vor putea sa calatoreasca in UE fara tarife la roaming", a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Andrus Ansip.

Urmeaza acum ca Parlamentul European si Consiliul sa aprobe in mod formal acordul provizoriu convenit miercuri. Noile preturi vor incepe sa fie aplicate de la 15 iunie 2017, oferind operatorilor timpul necesar pentru a face pregatirile necesare.

Sursa: Agerpres