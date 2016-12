Avionul se indrepta spre Boston venind dinspre San Francisco.

Un avion din Statele Unite a intarziat saptamana aceasta, fiind aproape ca acesta sa nu mai aterizeze - totul din cauza unei farse legate de telefonul Galaxy Note7.

Smartphone-ul a fost interzis in avioane de catre Departamentul Transporturilor din SUA dupa ce mai multe unitati au luat foc. Samsung a decis pana la urma retragerea de pe piata a telefonului.

Atunci cand un pasager, Lucas Wojciechowski, a descoperit in avionul 358 al companiei Virgin America un hotspot pe laptop a alertat personalul avionului - i-a facut poza iar fotografia a fost publicata de catre BBC News.

"Nu este o gluma. Vom porni luminile (era ora 11pm) si vom cauta in bagajele tuturor pana il vom gasi. Va vorbeste capitanul. Avionul va trebui redirectionat daca nu recunoaste proprietarul in curand" a fost mesajul catre pasageri. Pana la urma, proprietarul hotspotului a dezvaluit ca nu avea niciun telefon Galaxy Note7, ci schimbase numele device-ului wireless SSID in "Samsung Galaxy Note 7_1097".

Capitanul avionului a anuntat apoi ca nu a existat niciun Galaxy Note7 si ca totul a fost o confuzie. Wojciechowski le-a spus celor de la BBC ca proprietarul device-ului nu a suferit vreo consecinta pentru ce s-a intamplat. BBC a contactat Virgin America pentru comentarii insa momentan nu a primit vreun raspuns.