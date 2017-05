Facebook si Google au pierdut sume importante.

Un lituanian in varsta de 48 de ani, Evaldas Rimasauskas, a reusit sa pacaleasca marile companii Facebook si Google, convingandu-le sa-i achite 100 de milioane de dolari.

In decursul a doi ani, Evaldas a folosit o tehnica simpla de phishing prin email. El a deschis mai multe conturi bancare false in Lituania si Cipru, sub numele unui producator asiatic de hardware, care este partener cu Facebook si Google.

Apoi, el a trimis emailuri prin care sustinea ca reprezinta aceasta companie partenera si a cerut diferite sume de bani, scrie Mashable.

Pentru a nu da de banuit la banca unde avea conturile, barbatul a prezentat si documente false, care pareau semnate de conducerea Facebook si Google.

Imediat ce primea banii prin aceasta inselatorie, Evaldas trimitea sumele mai departe, in alte conturi pe care le detinea in diferite tari, printre care Slovacia, Ungaria si Hong Kong.

In scurt timp insa, reprezentantii Facebook si Google si-au dat seama ce s-a intamplat si au alertat FBI.

Acum, barbatul risca sa stea peste 80 de ani la inchisoare, fiind acuzat de inselaciune, furt de identitate si spalare de bani. El va fi judecat in Lituania, la cererea avocatilor sai.