Tinder a facut cazul public.

Un barbat a fost interzis pe viata de pe Tinder dupa un abuz rasial asupra unei femei asiatice. Capturi foto ale mesajelor trimise femeii pe care a intalnit-o pe aplicatia de dating au circulat pe net in aceasta saptamana, fiind condamnate de utilizatori.

Barbatul si-a pierdut cumpatul dupa ce femeia nu i-a mai raspuns si a inceput sa o jigneasca. Dupa ce mesajele au fost postate pe Facebook, o a doua femeie a dezvaluit ca a patit acelasi lucru cu acel barbat.

Tinder a publicat apoi o scrisoare publica adresata barbatului si "oricui se comporta astfel" in care a anuntat ca il interzice pe viata.

"Ma simt jignita la randul meu de ce ai spus. Cuvintele tale catre o femeie reprezinta un asalt si nu numai asupra ei, ci asupra tuturor. In fiecare zi incercam sa scapam ecosistemul nostru de actori slabi ca tine. De ce ar alege cineva sa raspandeasca ura in lume nu voi putea intelege dar tu nu vei mai avea aceasta ocazie pe Tinder. Ura nu este o optiune si vom continua sa ne luptam pana la capat" a scris in scrisoare vice-presedintele Tinder, Rosette Pambakian.