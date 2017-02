A dus tot ce a descoperit la politie.

Stu Gale, un barbat din orasul Cochrane, Alberta, Canada, a ramas fara laptop dupa ce i-a fost sparta masina pe 16 ianuarie, conform CTV News Calgary. Gale a profitat ca avea instalat pe laptop un program pentru a-l accesa de la distanta asa ca a facut asta.

Gale a descoperit ca o femeie folosea laptopul pentru a se loga pe contul ei de Facebook. Gale a asteptat pentru a nu se da de gol - in momentul in care femeia a oprit laptopul, a profitat si a intrat pe pagina ei de Facebook si i-a aflat informatiile personale.

"Am cautat si i-am aflat numerele de telefon, am vazut care sunt prietenii ei si ce poze avea - in timp ce faceam asta, 2 conversatii pe chat au pornit. Am sunat-o pe una dintre prietenele ei si i-am spus ca laptopul pe care il avea femeia era furat si ca ii ofer oportunitatea sa-l returneze" le-a spus Gale jurnalistilor.

Gale nu s-a oprit aici. A trimis mesaje pe telefon la toate numerele pe care le-a gasit pe contul de Facebook spunand ca urmeaza sa mearga la politie. Apoi i-a lasat un mesaj femeii. Conform presei, femeia a inchis laptopul atunci cand a vazut mesajul si si-a inchis contul de Facebook.

Toate informatiile obtinute au fost duse de catre Gale la politie. El a riscat sa incalce la randul lui legea prin intrarea pe contul femeii - daca reposta informatiile, era o forma de invazie a confidentialitatii conform spuselor lui Tom Keenan, expert in securitatea computerelor de la Universitatea din Calgary.