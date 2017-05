Programul AlphaGo a obtinut a doua victorie intr-un meci de trei partide.

AlphaGo, un program de inteligenta artificiala creat de compania DeepMind, achizitionata de grupul Google, l-a invins pentru a doua oara pe chinezul Ke Jie, ocupantul primului loc in clasamentul mondial al jucatorilor de Go. Prima victorie fusese obtinuta miercuri.

Demis Hassabis, fondatorul companiei DeepMind, a spus ca sportivul chinez Ke Jie a jucat "perfect" si "l-a împins pe AlphaGo pana la limita".

In jocul Go, foarte popular in China, Coreea de Sud si Japonia, doi competitori muta piese negre si albe pe o grila patrata, incercand sa obtina cel mai mare teritoriu.

Acest joc de masa este preferat de cei care creeaza inteligenta artificiala, datorita numarului mare de mutari posibile, care il depaseste pe cel existent la alte jocuri, precum sahul.

Potrivit Google, exista mai multe poziţii posibile intr-un joc Go decat atomi in univers.

AlphaGo a intrat in istorie cand a invins unul dintre cei mai buni jucatori profesionisti de Go, din Coreea de Sud, anul trecut.

Programul AlphaGo a devenit foarte performant dupa ce a studiat numeroase partide din campionatele mondiale si a jucat cateva mii de partide impotriva lui insusi.

Victoria pe care AlphaGo a obtinut-o impotriva celui mai bun jucator al lumii subliniaza potentialul inteligentei artificiale de a indeplini sarcini complexe ale oamenilor.

Sursa: News.ro