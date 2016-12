Ideea i-a venit ... dupa ce i-a fost furat telefonul :)

In urma cu cateva luni, studentul la film Anthony van der Meer s-a trezit fara telefonul sau, un iPhone, in timp ce se afla in Amsterdam. A raportat la politie incidentul insa fara succes. Hotul scapase de cardul SIM si il resetase. Conform statisticilor, politia din Amsterdam are in medie 300 de plangeri legate de furtul de telefoane in fiecare saptamana!

Asa ca Van der Meer si-a facut un plan - voia sa-i fie furat din nou telefonul! De data aceasta insa a instalat pe acesta programe de spyware astfel incat sa afle totul despre hot. A instalat aplicatia antifurt Cerberus ce ii ofera acces nu numai la locatia telefonului, dar si la continutul acestuia. Astfel putea nu numai sa-si recupereze oricand telefonul si datele de pe acesta, dar camera si microfonul il spionau pe hot.

In urmatoarele 2 saptamani, studentul l-a 'urmarit' pe hot plimbandu-se prin Amsterdam cu telefonul furat, documentand fiecare miscare a acestuia. A rezultat un documentar numit Find my Phone. Scurtmetrajul prezinta viata si mintea un hot de telefoane cu ajutorul tehnologiei. Scurtmetrajul a strans aproape 2 milioane de vizualizari intr-o saptamana - la final a ajuns fata in fata cu cel care ii furase telefonul!