Prin intermediul unor aplicatii, virusul Judy a afectat deja foarte multe dispozitive Android.

Expertii in securitate informatica de la Check Point au descoperit un virus care se raspandeste prin intermediul unor aplicatii aparent sigure. Peste 36,5 milioane de dispozitive cu Android au fost deja afectate, scrie Phone Arena.

Virusul, numit Judy, este un adware auto-click. Dupa ce se instaleaza pe un telefon, in urma descarcarii unei aplicatii infectate, virusului genereaza foarte multe clickuri pe diferite reclane. Astfel, hackerii care l-au conceput primesc foarte multi bani.

Virusul se gaseste in 41 de aplicatii produse de o firma coreana, numita Kiniwini. Aceste aplicatii se gasesc insa si in Google Play Store, unde firma apare sub numele de ENISTUDIO corp.

Toate aplicatiile infectate au in titlu numele Judy. Gasiti mai jos lista cu aplicatiile periculoase. Daca ati descarcat una dintre acestea pe telefon, trebuie sa o stergeti imediat!