Un al doilea site pentru adulti extrem de cunoscut a fost interzis in Rusia.

Site-ul pentru adulti Brazzers a fost interzis in Rusia, fiind trecut astazi pe lista neagra. Milioane de utilizatori din aceasta tara nu vor mai putea accesa continutul considerat ca are "o influenta extrem de negativa asupra psihicului uman".

Confom The Moscow Times, interzicerea site-ului a fost decisa si pentru ca site-ul "incalca drepturile cetatenilor". Serverele din Rusia vor opri astfel accesul la continutul firmei din Canada. Nu este prima data cand un site pentru adulti are aceasta soarta in Rusia, Pornhub fiind interzis anul trecut dupa ce guvernul a considerat ca site-ul este daunator copiilor.

Alte 10 site-uri pentru adulti sunt pe lista neagra in Rusia iar utilizatorii care incearca sa le acceseze primesc un mesaj care le spune ca incearca sa acceseze un continut daunator si nu le este permis acest lucru.

Nu doar in Rusia se intampla astfel de lucruri - si in Marea Britanie exista discutii pentru impunerea anumitor reguli pentru site-urile de adulti astfel incat continutul sa nu poata fi accesat dupa o verificare a varstei utilizatorului astfel incat minorii sa nu mai poata intra.