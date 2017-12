Google a anuntat noi reguli pentru dezvoltatorii de aplicatii.

Google a anuntat noi reguli in ceea ce priveste modul in care dezvoltatorii de aplicatii colecteaza si retransmit datele personale pe care le colecteaza de la utilizatori.

Conform noilor reguli, aplicatiile de Android trebuie, pe de o parte, sa aiba o politica de confidentialitate prin care sa-si clarifice intentiile in ceea ce priveste datele colectate si, pe de alta parte, trebuie sa notifice utilizatorii cand si cum se intampla acest lucru.

Astfel, dezvoltatorii care colecteaza si transmit catre terti date personale care nu au legatura cu functionarea aplicatiilor trebuie sa le explice clar utilizatorilor cum sunt folosite datele lor personale inainte sa se produca transferul de date.

Noile reguli se vor aplica tuturor functiilor care implica transferul de informatii intre telefon si serverul dezvoltatorului, indiferent ca va fi vorba de informatii privind functionarea aplicatiei sau diverse date personale.

Regulile vor fi valabile pentru toate aplicatiile instalate pe telefoanele cu Android, indiferent de sursa din care provin. Nu doar aplicatiile instalate din Play Store vor fi supuse acestor reguli, ci si cele descarcate din magazine terte.

In cazul in care dezvoltatorii nu vor indeplini acest conditii, Google, prin intermediul tehnologiei de monitorizare automatizata Play Protect, care foloseste algoritmi de inteligenta artificiala, va avertiza utilizatorul când o aplicatie este pe punctul de a colecta date fara a-l fi informat in prealabil.

Dezvoltatorii au 60 de zile pentru a face modificarile necesare si a se conforma noilor reguli.

Sursa: News.ro