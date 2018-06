Schimbarea ii va afecta in timp pe toti utilizatorii.

Conducerea Facebook anunta ca va incepe sa arate clipuri publicitare de tip auto-play in conversatiile private de pe Messenger.

Proiectul a inceput deja de luni, data de la care anumiti utilizatori au inceput sa veda acest fel de reclame in timp ce discuta cu prietenii pe chat.

In curand, optiunea va fi introdusa pentru toti utilizatorii.

Din pacate, nimeni nu va putea scapa de reclame, insa acestea pot fi ascunse, raportate sau personalizate, in functie de tipul de clipuri pe care ar vrea sa-l vada fiecare.

Pentru a stabili ce fel de reclame vor sa vada, utilizatorii trebuie sa dea click pe textul „Why am I seeing this ad”. Acest sistem este deja introdus in aplicatia de Facebook si pe Instagram.

Este foarte posibil ca in curand reclamele auto-play sa apara si in aplicatia de chat WhatsApp.