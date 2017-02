Verizon a convenit cu Yahoo reducerea valorii acordului de preluare a companiei de Internet cu pana la 350 de milioane de dolari, la 4,83 miliarde de dolari, potrivit unor persoane apropiate situatiei citate de Wall Street Journal.

Acordul revizuit ar putea fi anuntat cel mai devreme marti.

Verizon Communications a incercat sa convinga Yahoo inca de anul trecut sa se modifice acordul, astfel incat acesta sa reflecte daunele economice provocate de informatiile legate de doua atacuri cibernetice asupra companiei.

Cele doua companii vor suporta impreuna costurile viitoare legate de cele doua atacuri ale hackerilor. Reprezentantii Yahoo si ai Verizon nu au fost disponibili pentru comentarii.

Yahoo a anuntat in ianuarie ca a cheltuit circa 10 milioane de dolari in legatura cu bresa de securitate din 2014, anuntata in septembrie 2016, si cu un alt atac produs in 2013, facut public in decembrie.

Sursa: News.ro