Google este criticata in Europa.

Operatorii americani de telecomunicatii Verizon Communications si AT&T au anuntat miercuri ca si-au suspendat publicitatea pe YouTube si alte platforme ale Google care nu au legatura cu serviciile de cautare, din cauza ingrijorarii ca spoturile lor ar putea fi afisate alaturi de filme cu continut extremist, transmite Reuters.

Verizon si AT&T s-au alaturat unei liste de branduri britanice cunoscute, precum retailerul Marks and Spencer, care au renuntat la promovarea pe Google, parte a grupului Alphabet. Google este criticata in Europa de catre politicieni si companii, din cauza nemultumirii provocate de afisarea reclamelor alaturi de filme de pe YouTube care transmit mesaje homofobe sau anti-semite. Google s-a angajat marti ca isi va modifica politicile.

In timp ce furnizorii de publicitate se revolta, Google risca scaderea veniturilor, pe termen scurt, iar pe termen lung pierderea increderii companiilor in sistemul de afisare automata a reclamelor, pe baza caruia si-a construit imperiul Google, a aratat un analist al Jackdaw Research, Jan Dawson. Google a refuzat sa comenteze in privinta reactiei clientailor individuali, dar a precizat ca a inceput sa isi evalueze politicile in domeniul publicitatii. Informatia ca AT&T si Verizon isi suspenda publicitatea pe dite-urile Google a fost publicata mai intai de publicatia britanica Times.

YouTube a fost un motor important de crestere pentru Google, pe masura ce serviciile de publicitate prin serviciul de cautare se maturizeaza. Veniturile nete din publicitate pe YouTube la nivel mondial ale Google au atins 5,58 de miliarde de dolari in 2016, iar pentru acest an ar fi urmat sa ajunga la 7 miliarde de dolari, potrivit estimarilor facute de eMarketer inainte de aparitia controversei.

Sursa: News.ro