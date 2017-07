Facebook extinde optiunea Find Wi-Fi, care devine disponibila in intreaga lume.

De acum, optiunea Find Wi-Fi, care ii ajuta pe utilizatori sa gaseasca o retea disponibila de Wi-Fi, va putea fi folosita pe scara larga.

Facebook extinde optiunea pentru toti utilizatorii Android si iOS din intreaga lume. Pana acum, aceasta functie putea fi folosita doar de utilizatorii din anumite tari, scrie The Independent.

Find Wi-Fi arata utilizatorilor o harta cu locurile unde pot gasi Wi-Fi gratuit, o solutie salvatoare pentru cei care au probleme cu semnalul sau nu vor sa consume prea mult trafic de date.

In harta apar insa numai magazinele sau localurile care au anuntat pe pagina lor de Facebook ca ofera gratuit acest serviciu

Utilizatorii vot gasi detalii despre aceste localuri - programul lor, numele retelei Wi-Fi si domeniul de activitate

Noua optiune va fi vizibila in tab-ul More al aplicatiei, imediat ce va fi facut acest update, anunta Alex Himel, director in cadrul Facebook.

Conducerea Facebook le recomanda utilizatorilor sa fie totusi atenti cand aleg locul pentru conectarea prin Wi-Fi, pentru ca multe cafenele, de exemplu, nu au standarde de securitate serioase, iar conexiunea poate fi folosita de hackeri.