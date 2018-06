Populara aplicatie de chat va fi inchisa pe 17 iulie 2018.

Oath, o unitate a companiei Verizon care a preluat Yahoo, anunta ca va inchide aplicatie Messenger, dupa 20 de ani de functionare.

Nu exista deocamdata o aplicatie similara care s-o inlocuiasca, dar Oath si-a anuntat utilizatorii ca pot folosi Squirrel, o aplicatie de mesagerie de tipul invite-only.

Aplicatia Yahoo Messenger a fost un pionier in domeniul mesageriei instant, alaturi de AOL Instant Messenger, o alta aplicatie care a fost deja inchisa.

Yahoo a anuntat ca ziua de 17 iulie 2018 va fi ultima pentru folosirea Yahoo Messenger. Utilizatorii pot sa descarce istoricul de chat de pe site, daca doresc sa pastreze aceasta arhiva. Insa au aceasta optiune numai timp de 6 luni.

Yahoo Messenger a fost lansat in 1998 si s-a bucurat de un succes urias, fiind printre primele aplicatii de chat. In ultimii ani insa a pierdut teren in favoarea altor aplicatii, precum Facebook Messenger sau WhatsApp.

In prezent, Yahoo Messenger este pe locul 160 in topul aplicatiilor populare iOS si pe locul 117 in topul aplicatiilor Android.

Utilizatorii care vor sa pastreze istoricul conversatiilor din aplicatie trebuie sa urmeze acesti pasi: