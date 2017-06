Universitatea Harvard a anulat admiterea unor studenti, din cauza unor postari pe Facebook.

Universitatea Harvard a anulat admiterea a 10 studenti care au publicat meme-uri obscene, glume pe teme precum abuzul asupra copiilor, agresiunea sexuala, pedofilia si Holocaustul, pe un grup de discutii de pe Facebook.

Potrivit principalului ziar al universitatii, Crimson, membri ai grupului de tineri au publicat si insulte la adresa unor minoritati.

Cativa aparatori ai libertatii de exprimare au criticat decizia Universitatii Harvard, spunand ca sanctiunea este "draconica".

Materialul obscen a fost publicat pe un grup de pe Facebook, dezvoltat dintr-un grup de Messenger initiat de studenti care urmeaza sa inceapa cursurile la Harvard in acest an. Pentru a se inscrie in acest grup, viitorii studenti erau nevoiti sa creeze si sa publice meme-uri "provocatoare".

La scurt timp dupa formarea grupului, administratorii Universitatii Harvard au aflat despre acesta si au demarat o ancheta in cadrul careia le-au cerut studentilor sa isi explice contributia la grupul de socializare.

Dupa o saptamana, cel putin 10 membri ai grupului au fost notificati ca ofertele lor de admitere la Universitatea Harvard au fost retrase.

Un purtator de cuvant al universitatii a declarat, pentru Crimson, ca "nu comenteaza public in legatura cu statutul de admitere al candidatilor".

Un profesor la Facultatea de Drept din cadrul universitatii a spus ca institutia a luat o masura prea aspra in privinta tinerilor.

Profesorul Alan Dershowitz a spus, pentru The Guardian, ca institutia a facut o "intruziune prea profunda" in viata privata a studentilor, cenzurandu-le comunicarea protejata de legi referitoare la libertatea de exprimare. Decizia ar putea avea efecte pe termen lung pentru tinerii implicati, a atras atentia profesorul.

