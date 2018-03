Vezi comunicatul oficial.

Sony Interactive Entertainment a anuntat scaderea pretului recomandat pentru kit-ul PlayStation VR PlayStation Camera la 299 €/ 1.399 lei, cu 100 de euro mai putin fata de valoarea initiala.

Kit-ul, ce include casca de realitate virtuala, PlayStation Camera si jocul VR Worlds, va fi disponibil la noul pret incepand cu 29 martie 2018.

De la lansarea sa in octombrie 2016, aproximativ 300 de jocuri si experiente pentru PS VR au fost create atat de catre producatori third-party, cat si de SIE Worldwide Studios (SIE WWS).

Ecosistemul PlayStation VR va continua sa se extinda prin lansari precum Blood & Truth, WipEout Omega Collection si Firewall Zero Hour (SIE WWS), The Persistence (Firesprite Ltd), Star Child (Playful Corp), Eden Tomorrow (Soul Pix), Rick and Morty: Virtual Rick-ality (Adult Swim Games) sau Smash Hit Plunder (Triangular Pixels), dar si prin experiente VR precum Virry Safari: Wild Encounters (Fountain Digital) si CoolpaintrVR (Sngular).

Cu noul pret special, Sony va continua sa extinda platforma PS VR, prin lansarea de noi jocuri si experiente, transformand PlayStation in cea mai buna destinatie de gaming pentru jucatori din intreaga lume.