Toata lumea stie deja ca invatatul nu e distractiv deloc. Iar cine a pus examenul de Bacaluareat vara, a facut-o parca sa se razbune pe adolescentii care sunt cu gandul la mare. Ei bine, cu iziBac poti sa te distrezi pe cinste.

Tinerii petrec atat de mult timp cu ochii in telefonale lor, incat nu stiu de ce nu le-a trecut prin cap responsabililor din invatamant sa conceapa continut educational special pentru dispozitivele mobile. Noroc ca au facut-o altii, si au facut-o bine, fiindca poti imbina utilul cu placutul intr-o maniera la indemana oricui detine un smartphone. Azi vorbim despre iziBac, aplicatia de mobil dezvoltata de sotii Stratulat pentru tinerii care vor sa invete pentru examen jucandu-se.

Aplicatia propune o serie de teste de tip quizz, cu intrebari din materia de curs din domeniile matematica, biologie, istorie, chimie si stiinte socio-umane (filosofie si logica). IziBac iti permite sa dai testele sub forma de antrenament sau simuland un examen real de Bac. In acest din urma caz, ai un timp limitat pentru a raspunde la intrebari sau la intregul chestionar din materia selectata.

Pentru fiecare chestionar ai la dispozitie trei vieti. In momentul in care raspunzi gresit la trei intrebari, testul se incheie. Apoi o poti lua de la capat. Fiecare intrebare vine cu patru variante de raspuns. In cazul unui raspuns corect primesti puncte, care cresc in valoare pe masura ce inaintezi fara greseala.

In situatia in care raspunzi gresit, aplicatia iti arata si raspunsul corect, pentru a memora varianta corecta. IziBac iti ofera si posibilitatea sa primesti explicatii amanuntite despre raspunsurile corecte din aplicatie, insa acestea sunt un soi de bonusuri pe care le primesti intr-o unitate de timp.

Ceea ce este cu adevarat incitant la iziBac este ca poti invata pentru examen jucandu-te efectiv pe mobil. Odata ce ai deschis aplicatia, vei vedea ca te acapareaza imediat si uiti complet de Facebook. IziBac e un fel de trivia online Conquiztador amestecat cu Vrei sa fii miliardar, varianta fara premii in bani.

Ceea ce e si mai interesant e ca te poti duela cu colegii de clasa in incercarea de a raspunde corect la cat mai multe intrebari. Niste campionate de cunostine generale pot fi organizate oricand in iziBac.

Lectii video in aplicatie

Dezvoltatorii aplicatiei pregatesc imbunatatirea iziBac cu lectii video interactive sustinute de cei mai buni profesori. In plus, iziBac va contine si alte provocari, care deocamdata sunt tinute la secret. Pana atunci nu ezita sa-ti testezi cunostintele inainte de examenul care bate la usa. Momentan, aplicatia e disponibila gratuit pentru dispozitivele Android, iar logarea se face cu contul de Facebook.

Puncte slabe

Ca la orice joc de tip quizz, ai putea considera deranjant faptul ca intrebarile se repeta. Acest lucru se intampla cand incepi un nou quizz, dupa ce ai epuizat toate cele trei vieti pe care le ai la inceputul testarii. Dar, poate fi si o ocazie sa verifici daca ai retinut raspunsurile corecte.

Alt incovenient ar fi ca in modul Simulare, aplicatia se blocheaza si nu mai furizeaza alta intrebare. Atunci trebuie sa revii la meniu si sa o iei de la capat. In orice caz, dezvoltatorii iziBac recomanda sa le trimiti feedback in vederea corectarii deficientelor. Nimic in plus de spus decat spor la joc si bafta la examen!