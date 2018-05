Huawei este de ceva timp 3-lea producator de smartphone-uri din lume in ceea ce priveste vanzarile si au reusit in acelasi timp sa demonteze mitul "chinezariilor". Cu P20 Pro, Huawei vrea sa faca urmatorul pas: nu doar sa intre in competitie cu granzii Apple si Samsung, ci sa-i depaseasca.



Astfel a aparut seria P20 (Lite si Pro pe langa versiunea normala). Cei de la Huawei au trecut dupa P9 si P10 direct la denumirea P20 din dorinta de a arata saltul din toate punctele de vedere fata de modelul din 2017. Au reusit? Raspunsul este clar: da! P20 Pro este de departe cel mai bun telefon creat vreodata de Huawei si are sanse mari sa fie considerat smartphone-ul anului chiar daca sunt in prima jumatate a lui 2018.



Desigur, nu este un smartphone perfect, are si minusuri pe care le voi detalia. Insa acestea sunt eclipsate de plusurile existente, multe dintre acestea fiind superioare si intr-o comparatie cu flagship-urile concurentei. Dar sa o luam cu inceputul.

Vezi in articol:

Design si display

Software si hardware

Camera

Sunet, baterie si altele

Concluzie, pro si contra



Design si display



P20 Pro vine cu un ecran pe aproape toata suprafata ecranului, 82% mai exact din partea din fata fiind acoperita cu ecranul superb OLED. Dimensiunile sunt 155*73.9*7.8mm iar greutatea de 180 de grame. Este o greutate considerabila pentru un smartphone insa acest lucru il sesizezi doar daca tii in maini si un smartphone mai vechi, precum P9, si apoi faci trecerea la P20 Pro. Aspectul este unul premium, este solid si iti ofera siguranta ca nu va fi spulberat la prima cazatura. Totusi, recomandat este folosirea unei huse, preferabil cea transparenta pentru a nu "fura" din frumusetea telefonului.



Partea din spate a telefonului este una speciala ce ajuta P20 Pro sa se diferentieze de celelalte telefoane existente. Am avut in test versiunea Blue, una superba. Magnet pentru amprente, insa acestea se sterg usor. Cele 3 camere de pe spate atrag atentia la prima vedere, insa nu atat de mult cum m-as fi asteptat. Iti dai seama ca este un telefon special, insa te obisnuiesti repede cand utilizezi telefonul. Din pacate, camera de 8MP si cea de 40MP ies din carcasa iar acest lucru poate deranja daca tii telefonul pe o suprafata plata si incerci sa tastezi sau sa navighezi pe internet. Cum nu fac acest lucru in mod curent, nu m-a deranjat prea tare.



Frumusetea spatelui telefonului vine si cu un cost - telefonul este foarte alunecos. Nu cand esti tinut in mana, nu am avut nicio clipa senzatia ca il pot scapa, insa atunci cand este tinut in buzunar se creeaza o senzatie neplacuta. Mi s-a intamplat in mai multe randuri ca telefonul sa imi cada din buzunar cand eram in masina iar buzunarul era mai larg. De asemenea, aluneca de pe orice material astfel ca trebuie mare atentie atunci cand il asezi undeva, sa nu alunece. In afara de camere, pe partea din spate avem putin text pe verticala, anume Leica, cei alaturi de care Huawei au creat camerele de pe smartphone; si, desigur, numele Huawei. Senzorul de amprenta este pe partea din fata.



Alegerea Huawei de a pozitiona senzorul de amprenta in fata poate parea ciudata. A fost aleasa si varianta cu fanta (acel notch) ce a dus la critici pentru ca Huawei s-a inspirat de la Apple. Din moment ce au taiat cat s-a putut din partea de sus, de ce a ramas senzorul de amprenta in fata in locul unui telefon cu margini si mai subtiri? Aici intervine subiectivitatea. Personal, acest compromis mi s-a potrivit. Fanta (notch-ul) nu m-a deranjat deoarece am ales ascunderea lui cu banda neagra posibila cu ajutorul soft-ului (iar ecranul OLED face ca fanta sa poata fi vizibila doar in lumina puternica ce bate fix pe ecran), iar senzorul de amprenta din fata l-am folosit pentru navigare. Huawei ofera, tot din soft, posibilitatea de a configura modul in care vrei sa navighezi iar folosirea butonului pentru amprenta este rapida, intuitiva si logica. Si una alt plus al faptului ca exista in partea de jos a ecranului butonul de amprenta este ca telefonul poate fi tinut mai usor cand vizionezi filme sau clipuri in modul landscape. Un lucru care se dovedeste dificil, de exemplu, la Galaxy S9+ unde este dificil sa tii telefonul cand privesti un film fara sa acoperi o particica din ecran sau sa alunece.



Aspectul este 18.7 pe 9, adica ceva mai mult decat 2 patrate suprapuse. Nu da senzatia unui telefon mare iar rezolutia este ideala pentru majoritatea utilizatorilor: 1080*2240. Densitatea pixelilor este de 408ppi astfel ca avem un ecran excelent. Nu la nivelul seriei Galaxy S, insa mai aproape ca niciodata de aceasta. Telefonul vine si cu certificare IP67 astfel ca este rezistent la apa si praf.





Software si hardware



Intram in zona unde Huawei a progresat poate cel mai mult si unde trebuia sa o faca. Daca in trecut interfata EMUI parea o clona dupa iOS, acum ofera o experienta extrem de placuta. Exista setari pentru aproape orice si-ar dori utilizatorul: de la ascunderea fantei (notch-ului), pana la gesturi si configurarea dupa bunul plac. Iar daca EMUI nu este pe placul utilizatorului, exista varianta unui launcher. Un alt bonus important este faptul ca telefonul vine din start cu Android 8.1 Oreo astfel ca beneficiezi de toate noutatile sistemului de operare creat de Google.



Poti customiza temele, tastatura virtuala. Si, un aspect important, poti securiza telefonul in mai multe moduri ca niciodata. Pe langa varianta blocarii cu cod sau model, senzorul de amprenta ramane cel mai rapid de pe un smartphone. La fel cum s-a intamplat si cu P9, P10 si seria Mate, telefonul se deblocheaza imediat ce pui degetul pe senzorul de amprenta.



Spre deosebire de flagship-urile din trecut ale celor de la Huawei, exista si varianta deblocarii faciale cu ajutorul camerei de 24MP din fata. Nu este clar cat de sigura este aceasta metoda, insa e cert ca functioneaza foarte rapid si in 95% din cazuri. Nu m-a recunoscut doar cand aveam ochelari de soare mari, insa a facut-o cand in incapere era bezna. Nu a functionat de fiecare data cand tineam telefonul indreptat in alta parte si apoi il puneam in fata, fiind necesara inca o apasare pe ecran pentru a-mi cauta chipul. Insa acestea au fost doar teste pentru ca in restul situatiilor in care am folosit telefonul, acesta s-a deblocat instant. Iar cu ajutorul soft-ului, nici nu este necesara apasarea vreunui buton! Telefonul "simte" cand este ridicat de pe o suprafata, cauta fata utilizatorului si se deblocheaza imediat. Poate ca sistemele folosite de Apple si Samsung sunt mai sigure, insa la capitolul viteza si usurinta a folosirii, P20 Pro castiga.



P20 Pro vine cu propriul procesor creat de Huawei, Kirin 970, 6GB de RAM si 128GB spatiu de stocare. Desi este acelasi procesor care a fost folosit si la Mate 10, este mai mult decat capabil sa faca fata la absolut orice cerinta are utilizatorul. Chiar daca e vorba de multi-tasking sau conectarea la un display si folosirea telefonului in acelasi timp. Un procesor mai nou ar fi adus rezultate mai bune in testele de benchmark, P20 Pro nefiind in top 5 in Antutu sau 3D Mark, insa acest lucru conteaza mai putin spre deloc in utilizarea de zi cu zi.





Testele de benchmark au fost si singurele care au dus la incalzirea excesiva a telefonului. Navigarea pe internet, folosirea camerei pentru o perioada lunga, vizionarea de filme, niciuna dintre acestea nu au pus probleme telefonului, insa testul Antutu a facut ca telefonul sa nu mai poata fi tinut in mana pentru cateva minute pana s-a racit.



Telefonul nu a avut nicio problema de blocare in perioada in care a fost in teste. Un singur "rateu" a dat in 2 randuri - camera a refuzat in situatii diferite sa se deschida, fiind insa o problema de soft ce va fi rezolvata cu un viitor update (este posibil ca in versiunea telefonului aflata deja in magazin problema sa nu mai existe in conditiile in care unitatea pe care am avut-o a fost creata pentru teste).



Camera



P20 Pro ofera multe argumente utilizatorilor pentru a fi ales in dauna smartphone-urilor concurente. Majoritatea sunt insa aspecte subiective ce ar atrage utilizatorii doar pentru ca prefera anumite aspecte la care P20 Pro exceleaza. Insa argumentul cu care cu siguranta va convinge multi viitori cumparatori este camera. Sau camerele. Toate cele 4!



Huawei nu a facut o treaba buna inainte de lansare in a opri informatiile sa apara pe internet. Astfel ca majoritatea cunosteau deja ca vor exista 3 camere pe spate - de sus in jos, cea de 8MP cu f/2.4, apoi cea de 40MP cu f/1.8 si deasupra blitului cea de 20MP cu f1.6, monocroma. Iar daca acest lucru nu era suficient pentru a atrage atentia, Huawei a plusat cu 2 caracteristici in premiera pentru un telefon.



In primul rand, senzorul. Acesta este unul urias pentru un telefon mobil, de 1/1.7'', mult mai mare decat cele existente pe orice alt telefon existent in prezent! Ce inseamna asta? Ca ajunge mai multa lumina la acesta astfel telefonul face fata mai bine in lumina scazuta. Cum imaginea finala (in varianta setata by default) este de 10MP prin imbinarea camerelor de pe spate, rezultatul este spectaculos!





Insa ceea ce face camera de pe P20 Pro cu adevarat spectaculoasa este inteligenta artificiala. In modul clasic si AI-ul pornit, camera poate recunoaste multe scene si sa ajusteze culorile sau bokeh-ul in cazul unui portret. In unele cazuri poate exista o crestere excesiva a saturatiei, insa de cele mai multe ori este efectul pe care ti-l doreai daca foloseai un program de editare. In galeria foto puteti vedea cateva exemple cand AI Master a recunoscut cerul, apusul, mancarea, florile sau verdele naturii. Insa inteligenta artificiala mai reuseste ceva cu adevarat incredibil pentru orice pasionat de fotografie: stabilizarea in cazul timpilor de expunere mari!



In modul "noapte", P20 Pro se diferentiaza de orice telefon existent pe piata. Cu ajutorul software-ului si al procesorului puternic, camera este capabila sa faca o fotografie cu un timp de expunere de pana la 4 secunde astfel ca rezultatul este cu adevarat incredibil in conditiile in care nu este folosit un trepied! Iar acest mod poate fi folosit cu succes si in timpul zilei in loc de HDR cu un rezultat excelent. Sa nu uitam de camera tele cea care ofera un zoom optic de 3x (echivalentul a 80mm) sau unul cu ajutorul software-ului de pana la 5x! Cel 3x poate fi folosit cu rezultate fantastice la portrete, cel 5x este excelent mai ales in cazul peisajelor sau fotografiilor de arhitectura.



Cei de la DxO Mark au clasat camera de pe P20 Pro pe primul loc, la mare distanta de orice telefon de pe piata din acest moment. Iar acest lucru se datoreaza faptului ca telefonul poate fi folosit la potentialul maxim atunci cand experimentezi diferite scenarii si vezi tot ce poate camera. Daca utilizatorul foloseste doar modul clasic, diferenta fata de alte telefoane nu va fi atat de clara. Modul Pro este excelent, asa cum au obisnuit cei de la Huawei odata cu startul parteneriatului cu Leica.





Cand vine vorba de partea video, lucrurile nu mai sunt la acelasi nivel. Telefonul filmeaza 4K, insa nu la 60fps. Si, mai rau, la aceasta rezolutie stabilizarea nu exista. In 1080p insa, stabilizarea este spectaculoasa deoarece pe langa cea clasica este folosita si inteligenta artificiala. Poate problema stabilizarii in 4K este o problema de software si se va rezolva in viitor cu un update. Calitatea este buna insa telefonul nu iese in evidenta fata de competitie la acest capitol. P20 Pro vine si cu slow-motion la 960fps la 720p - rezultatul este placut atunci cand este lumina naturala puternica.



Sa nu uitam de camera pentru selfie - este de 24MP si este buna, nu grozava. Unele imagini pot fi supra-expuse (problema ce probabil va fi rezolvata cu un viitor update), insa in lumina buna rezultatele sunt spectaculoase cu un bokeh placut si detalii foarte bune.



Sunet, baterie si altele



Asadar, cu P20 Pro, cei de la Huawei au vrut sa atraga utilizatorii in primul rand cu camera si cu design-ul. Insa este un alt capitol la care lasa competitia in urma: bateria! Aceasta este de 4.000 mAh in ciuda unui telefon deloc gros si ofera 2 zile de utilizare normala. Da, nu e o gluma! Bateria uriasa si soft-ul bine optimizat face din P20 Pro un telefon pe care sa te poti baza chiar daca tii mereu datele mobile pornite, navighezi pe internet si retelele de socializare, folosesti aplicatii de navigatie, te conectezi prin Bluetooth la o boxa portabila sau te uiti la mai multe episoade dintr-un serial de pe Netflix.



Exista si variante pentru a garanta ca bateria rezista si mai mult - ai 2 variante pentru economisire a energiei, una mai usoara si alta agresiva; de asemenea, poti alege ca rezolutia ecranului sa fie 1493*720. Iar P20 Pro este unul dintre cele mai rapide telefoane de pe piata in ceea ce priveste incarcarea - cu incarcatorul si cablul din pachet, P20 Pro ajunge de la 0 la 50% in mai putin de 30 de minute! Iar incarcarea completa se face in mai putin de 90 de minute!



Noul flagship al celor de la Huawei a imprumutat de la Mate 10 si trucul care face sunetul sa fie unul excelent - pe langa difuzorul din partea de jos, telefonul foloseste si fanta pentru a oferi un sunet stereo. Exista si optiunea Dolby Atmos ce poate optimiza sunetul daca asculti muzica sau privesti continut video. Din pacate, nu mai exista jack de 3.5mm la flagship-ul Huawei insa gasesti in pachet adaptor. Sunetul din castile venite la pachet este ok, insa nu pentru audiofili.



P20 Pro vine si cu o tehnologie utila dar din ce in ce mai rara pe telefoane: infrarosu. Aplicatia este simpla si poti controla orice dispozitiv ce necesita telecomanda. Am mentionat mai sus conectarea la un desktop, insa merita detaliat modul PC. In afara de DeX de la Samsung, Huawei sunt singurii care ofera acest lucru si functioneaza exceptional! Poti folosi telefonul pentru o multime de sarcini.



Telefonul vine cu 128GB spatiu de stocare insa fara slot pentru microSD. De asemenea, nu are incarcare wireless, ceea ce poate deranja anumite persoane.





Concluzie, pro si contra



In ciuda titlului, Huawei P20 Pro nu este doar o camera foto ce indeplineste si functiile unui smartphone. Desigur, camera foto este principala atractie, fiind cea mai buna de pe orice smartphone aparut pana acum, cat timp experimentezi cu ea si vezi in ce situatii se folosesc diferite moduri. In P20 Pro puncteaza si la capitolul baterie, fiind flagship-ul care sta cel mai bine la acest capitol. Iar cei de la Huawei merita laudati pentru ca au reusit pentru prima data sa creeze un flagship la care merita sa faci upgrade chiar daca l-ai avut pe predecesorului. Doar cateva telefoane au mai reusit asta de-a lungul timpului (iPhone X sau Galaxy S8)! Iar raspunsul la intrebarea din titlul este un categoric: da! Cel putin pana in acest moment al anului, P20 Pro este smartphone-ul lui 2018!



Pro

+ cea mai buna camera foto de pe un telefon

+ bateria tine 2 zile in utilizare moderata

+ design atragator (versiunea twilight este unica pt un smartphone)

+ conectarea la un monitor

+ performanta de top

+ 128GB memorie interna in versiunea de baza

+ incarcare in 90 de minute de la 0 la 100% si in 25 de minute de la 0 la 50%

+ inteligenta artificiala pentru camera

+ 'modul noapte' ce aduce in premiera stabilizare de 4 secunde

+ ecran OLED superb, se poate ascunde fanta (notch-ul)



Contra

- fara slot microSD

- nu are stabilizare in 4K

- nu exista incarcare wireless

- fara jack de 3.5mm