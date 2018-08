Apple a devenit prima companie americană care are o valoare de piață de peste o mie de miliarde de dolari, la aproape 40 de ani după ce a fost fondată de Steve Jobs într-un garaj din Silicon Valley.

Cotația acțiunilor companiei a crescut ieri cu 2,8%, aducând valoarea companiei la peste 1.000 de miliarde de dolari, arată un raport publicat de site-ul Recode.

Bloomberg notează că în 2007 a mai existat un scurt moment în care o altă companie, PetroChina Co., a ajuns foarte aproape de o mie de miliarde de dolari, însă a intrat rapid în colaps, pe fondul crizei financiare din 2008. Nici alți giganți nu sunt departe de Apple, experții Bloomberg anticipând că în scurt timp și Amazon.com Inc., conglomeratul Alphabet Inc. sau Microsoft Corp. ar urma să atingă această capitalizare de piață, dat fiind că în prezent valorează fiecare aproximativ 800 de miliarde de dolari.

Capitalizarea de piaţă a Apple a depăşit această sumă-record pe baza tranzacţionării în New York a datelor privind numărul de acţiuni pe care compania le-a dezvăluit într-o declaraţie recentă către autoritatea de reglementare.

Compania valora aproximativ 350 de miliarde de dolari când a murit Jobs, iar experții citați de Bloomberg anticipează că va ajunge la un profit de 50 de miliarde de dolari pe an în 2021.