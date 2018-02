Huawei a comandat un studiu amplu, ca sa afle de ce oamenii folosesc din ce in ce mai mult telefoanele mobile.

Romanii folosesc telefoanele inteligente in special pentru a fi mereu conectati cu cei dragi. Concluzia rezulta dintr-un studiu intitulat “Relatii inteligente”, realizat pentru Huawei de catre compania de cercetare de piata IPSOS.

Pentru acest studiu au fost colectate date din 12 tari, inclusiv din Romania. In general, se pare ca exista din ce in ce mai putine lucruri care sa fie mai importante decat dorinta oamenilor de-a fi in permanenta conectati.

71% din romani renunta cu usurinta la televizor in favoarea smartphone-ului. Mai mult, 67% dintre respondentii romani afirma ca pot renunta la fel de usor sa consume dulciuri timp de o luna in loc sa renunte la smartphone.

Cu toate acestea, 79% dintre romanii intervievati ar renunta la smartphone in favoarea relatiei cu partenerul lor, in timp ce 69% dintre acestia declara ca ar renunta fara sa stea pe gânduri la telefon in favoarea petrecerii timpului cu prietenii.

Aceste rezultate reprezinta dovada clara ca romanii prefera sa fie cu adevarat conectati cu cei apropiati, alegerea de-a fi conectati virtual venind pe un loc secund.

In timp ce romanii interactioneaza cu cei dragi si mentin relatiile cu acestia, ei sunt de parere ca telefoanele sunt dispozitive menite sa le faca viata mai usoara, nicidecum pentru a substitui relatiile sau interactiunile umane. 89% dintre romani admit ca nu au telefonul cu ei in pat atunci cand dorm.

93% de romani care au copii sustin categoric ca nu vor renunta la timpul petrecut cu ei sau la jocurile cu acestia in favoarea smartphone-ului.

Unii sugereaza ca smartphone-ul ucide romantismul mai repede decat trebuie, insa cercetarea de fata releva totusi o influenta pozitiva pe care smartphone-urile le au asupra noastra, si anume ca acestea ne usureaza si ne ajuta sa fim in contact cu cei dragi prin intermediul apelurilor si mesajelor text.

Studiul companiei Huawei a confirmat faptul ca smartphone-urile sunt un instrument excelent pentru a mentine relatiile cu cei apropiati si ca suntem cu adevarat atasati de acestia, si nu de dispozitivele noastre.

Cercetarea de piata a fost realizata pentru Huawei de catre compania IPSOS si a fost efectuata in luna ianuarie 2018 pe urmatoarele piete: Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Danemarca, Grecia, Ungaria, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia si Turcia.