Cine spunea ca smartphone-urile si tehnologiile dezvoltate in ultimii ani afecteaza eficienta utilizatorilor si reprezinta, in anumite cazuri, doar o pierdere de timp?

Mai multe studii au scos la lumina modul in care telefoanele inteligente, aplicatiile si celelalte dispozitive lansate in ultimii ani reusesc sa influenteze in bine vietile utilizatorilor.



4 moduri spectaculoase in care smartphone-ul a schimbat comportamentul oamenilor:



1. I-a facut pe utilizatori sa se simta mai in siguranta

Te face un smartphone sa te simti mai sigur pe tine? O analiza publicata de profesorul Jonathan Klick de la University of Pennsylvania Law School arata ca da, acesta legand aparitia tehnologiei pe piata in anii '90 cu reducerea cu 30 a criminalitatii pe strada, in Statele Unite ale Americii. Studiul arata ca "telefoanele mobile au adus raportarea mai rapida a crimelor si comunicarea clara catre autoritati a semnalmentelor autorului." Utilizarea retelelor de socializare, a camerei foto si posibilitatea de a inregistra orice moment au descurajat considerabil criminalitatea pe strada. Mai mult, utilizatorii au acum posibilitatea sa-si protejeze chiar si masina cu telefonul mobil, folosind un sistem avansat de urmarire GPS pentru propriul automobil. Odata montat, GPS-ul poate fi urmarit in timp real de pe telefonul mobil, laptop sau tableta, avand de fiecare data masina sub atenta observatie. Acesta, alaturi de astfel de trucuri utile pentru protejarea masinii in fata hotilor, va contribui extrem de eficient la linistea utilizatorilor.

2. A schimbat modul in care mintea umana functioneaza

Un studiu realizat de catre specialistii de la Universitatea Harvard a reusit sa demonstreze modul in care tehnologia si telefoanele inteligente au schimbat modul in care mintea umana functioneaza. Astazi, in loc sa memoram informatia, ne amintim doar cum putem gasi informatia. De ce acesta este un lucru pozitiv? Expertii explica faptul ca acum mintea umana nu mai stocheaza informatie inutila, ci doar metode de a ajunge la informatia utila si valoroasa, o diferenta uriasa care a devenit posibila odata cu tehnologia.



3. I-a facut pe useri mult mai eficienti

Facebook, Instagram, Twitter, jocuri, mailuri, toate aceste activitati consuma ore pretioase in fiecare zi. Tocmai din acest motiv, multa vreme a existat ideea ca lipsa de eficienta a angajatilor, elevilor si oamenilor in general este provocata de accesul la tehnologie, mintile fiind distrase de la sarcinile curente. Dar un studiu realizat de Harris Interactiv arata exact contrariul. Potrivit acestuia, un user salveaza 22 de zile in fiecare an datorita telefonului mobil, tocmai pentru ca poate verifica pe mail ultimele mesaje primite, isi poate programa usor calendarul si intalnirile, isi poate salva lista de cumparaturi pentru dupa munca, poate comunica rapid cu prietenii si poate afla imediat cum va fi vremea pentru a sti cum trebuie sa se imbrace. Acum, faptul ca unii nu sunt foarte eficienti, s-ar putea sa nu fie tocmai din cauza tehologiei si telefoanelor mobile inteligente.

4. Au schimbat modul in care copiii invata

In regiunile aflate in curs de dezvoltare, tehnologia a ieftinit educatia, in mod surprinzator. In locul manualelor vechi si prafuite, tabletele, smartphone-urile si laptopurile au oferit acces catre o informatie dinamica, la zi, explicata pe intelesul fiecarui elev in parte. Tocmai din acest motiv, in Africa, pentru a micsora decalajul in educatie fata de restul continentelor, a fost lansat din 2014 un program de dotare a scolilor cu dispozitive inteligente.

Sursa foto: Shutterstock / Copyright: Eugenio Marongiu