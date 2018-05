De obicei, folosim telefonul mobil pentru a comunica, pentru a ne distra sau pentru a ne informa. Smartphone-urile pot fi insa utile in multe situatii, avand si functii mai putin cunoscute.

Fiind dispozitive atat de versatile, apar in permanenta noi aplicatii si accesorii prin care le putem extinde functionalitatea, iar producatorii includ noi tehnologii. Nu e nevoie sa ai un smartphone premium sau de ultima generatie pentru aceste functii. Uite ce lucruri mai putin cunoscute poti face cu un smartphone:

1. Poti recupera fisierele sterse

Daca ai sters din greseala ceva important din memoria telefonului sau daca ai pierdut documente din cauza unui virus, e bine sa stii ca exista solutii. Atunci cand stergem un fisier, un document sau o fotografie, acestea nu dispar complet, cel putin nu imediat. Daca te intrebi cum recuperezi datele din telefon, afla ca sunt necesare doua conditii: sa nu fi stocat date in locul celor sterse si sa folosesti o aplicatie pentru recuperarea datelor.

2. Poti folosi telefonul ca telecomanda

Nu mai e o problema daca ai ramas fara baterii la telecomanda. Poti face aceleasi lucruri cu un smartphone. Nu doar ca poti schimba canalele si volumul, insa il poti folosi ca telecomanda si pentru televizoarele Smart, ca sa navighezi pe internet. Majoritatea smartphone-urilor vin in prezent cu infrarosu si cu o aplicatie preinstalata, cu optiuni de baza.

3. Poti folosi telefonul ca sa masori

Nu te obosi cu instrumente de masurat traditionale. Fie ca e vorba de dimensiunile unei camere de apartament sau de distanta dintre tine si un anumit obiect, poti masura cu precizie cu telefonul mobil. Exista zeci de aplicatii disponibile gratuit care iti pot oferi aceasta functionalitate, in unitatile de masura preferate de tine.

4. Poti folosi telefonul ca pe o camera cu termoviziune

Cu ajutorul unei aplicatii si a unei mici camere speciale, care se conecteaza prin USB, iti poti folosi telefonul ca pe o camera cu termoviziune, potrivit The Verge. Sunt multe situatii in care o astfel de functie ar putea fi utila: in aer liber, fie ca e vorba de drumetii sau vanatoare, dar si in cazul unor profesii, precum cele ale pompierilor sau ale politistilor. Exista aplicatii foarte utile si pentru locuinte. Mai exact, poti folosi termoviziunea pentru a evalua calitatea izolatiei din pereti, pentru a identifica cablurile electrice cu probleme si pentru a gasi locurile vulnerabile ale tevilor.

5. Iti poti transforma telefonul intr-o consola video

Poate esti nostalgic sau doar preferi un gamepad in loc de touchscreen atunci cand te joci. Din fericire, smartphone-urile actuale sunt suficient de versatile, incat, cu accesoriile necesare, le poti utiliza drept consola video. Ai nevoie de un gamepad sau de un controller cu bluetooth, pe care sa il conectezi la telefon. Poti conecta telefonul la televizor cu ajutorul unui cablu adaptor MHL, iar astfel te poti bucura de un ecran mai mare in timp ce te joci.

6. Poti folosi camera foto pentru a cauta obiecte online

Aplicatiile care functioneaza ca motoare de cautare vizuale sunt deosebit de utile. Practic, poti cauta online orice produs, facand o simpla fotografie. Aceasta functie este excelenta si ca sa compari preturile atunci cand esti intr-un magazin fizic. Daca te intereseaza un produs, ii faci o fotografie, iar o aplicatie precum CamFind o analizeaza si genereaza o lista de cuvinte cheie care descriu produsul respectiv. Pe baza acestora, iti ofera o lista relevanta obiectului identificat: atat magazine de unde poate fi achizitionat, cat si site-uri de unde te poti informa cu privire la acesta.

