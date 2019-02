Următorul upgrade pregătit de Apple pentru sistemul său de operare va însemna trecerea pe linie moartă pentru câteva dintre modele importante de pe piață.

Mulți dintre utilizatorii care s-au ferit să investească sume mari într-un telefon din ecosistemul Apple au ales să meargă pe un model mai vechi de iPhone, precum SE sau iPhone 6.

Din nefericire, potrivit The Verifier, iOS 13, care ar urma să apară în 2019, nu va mai fi disponibil pentru multe dintre modelele vechi. Astfel, iPhone 5S, SE, 6, 6 Plus, 6S și 6S Plus vor fi eliminate de pe lista modelelor care vor primi un upgrade de sistem de operare.

Acest lucru va însemna că telefoanele vor fi expuse riscurilor de securitate, astfel că utilizatorii ar trebui să ia în calcul un upgrade de dispozitiv. De asemenea, cei care dețin un iPad Mini 2, mini 3, Air, Air 2 și iPad Mini 4 nu vor mai primi update-uri de sistem.