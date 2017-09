Expertii de la Business Insider le recomanda fanilor Apple sa nu astepte iPhone X.

iPhone 8, care este deja lansat pe piata, nu se bucura de prea mare succes in randul fanilor, iar vanzarile nu merg asa de bine cum se asteptau specialistii. Probabil ca fanii Apple asteapta varful de gama - iPhone X.

Cei de la Business Insider spun insa ca nu merita, avand in vedere diferenta mare de pret dintre modele. Ei prezinta 9 motive pentru care cei care doresc un upgrade de la iPhone 7 si 7 Plus ar trebui sa aleaga in loc de iPhone X modelul iPhone 8 sau 8 Plus.

1. Au procesor la fel de bun

Si iPhone X si versiunile iPhone 8 si 8 Plus au procesor A11 Bionic, motor neural si coprocesor de miscare M11. Prin urmare, functioneaza la fel de bine si de rapid, performanta lor este identica. Diferenta este FaceID, care este intalnita numai la iPhone X.

2. Sistemul Touch ID si-a dovedit utilitatea

Din anul 2013, cand a fost lansat sistemul de autentificare prin TouchID, la iPhone 5S, acesta a revolutionat modul in care ne folosin telefoanele.

Dispozitivele au devenit mult mai sigure si putem folosi cititorul de ampreunta inclusiv pentru a face cumparaturi prin Apple Pay. In schimb, FaceID, care va inlocui TouchID la iPhone X, nu este prea bine cunoscut.

Apple sustine ca este mai sigur, nu poate fi pacalit si recunoaste inclusiv schimbarile de fizionomie ale utilizatorului. Totusi, sistemul este nou si nu putem fi siguri deocamdata ca va functiona cu adevarat asa de bine.

Prin urmare, cine nu vrea sa riste si sa fie un cobai la testarea noului FaceID ar trebui sa aleaga un iPhone cu TouchID.

3. Toate cele trei modele permit incarcare rapida si incarcare wireless

Toate cele trei modele pot functiona cu aceste accesorii. Din pacate, ele vor trebui cumparate separat. Pentru fast charge trebuie cumparate accesorii care costa intre 25 si 75 de dolari, iar sistemul de incarcare wireless costa 60 de dolari.

Ambele specificatii - incarcarea wireless si fast-charge - sunt intalnite acum prima data la un iPhone.

4. Camerele principale de la iPhone X si iPhone 8 Plus sunt aproape identice

Pentru cei interesati de calitatea pozelor care pot fi facute cu telefonul, iPhone 8 Plus si iPhone X au camere principale duale.

Singura diferenta este ca iPhone X are stabilizare optica a imaginii pentru ambii senzori, astfel incat poate face poze mai clare, in special pe lumina slaba. iPhone 8 Plus are OIS numai pentru senzorul wide-angle.

5. Camera frontala este aproape la fel la iPhone X si iPhone 8

Camerele frontale au 7MP, deschidere f/2,2 si pot filma la o rezolutie de 1080p.

Singura diferenta este ca la iPhone X camera frontala are cateva noi specificatii date de software: modul Portret, Portrait Lighting - prin care se pot obtine efecte speciale eliminand fundalul din pozele selfie - si Anomoji - prin care se pot trimite emoji aminate prietenilor, care imita vocea si expresiile faciale ale utilizatorului.

6. iPhone 8 nu are "decupajul inestetic" de pe ecran

Pentru ca iPhone X este un smartphone edge-to-edge, are in partea de sus a ecranului un decupaj, pentru camera foto frontala.

Este evident ca aceasta crestatura in ecran era necesara, dar arata hidos, spun expertii. Din acest punct de vedere, iPhone 8 si 8 Plus arata mai bine.

7. Diferenta de pret este foarte mare

Diferenta de pret dintre cele trei modele este semnificativa: iPhone X costa de la 999 dolari, in timp ce iPhone 8 este numai 699 dolari, iar iPhone 8 Plus costa 799 dolari.

Cu toate acestea, ele au specificatii similare si de aceea pretul pentru iPhone X nu prea se justifica.

8. Carcasele de la iPhone 7 si 7 Plus pot fi reutilizate

Cei care vor sa faca upgrade de la iPhone 7 si 7 Plus pot alege iPhone 8 si 8 Plus. In acest fel, vor face si economie, pentru ca pot folosi carcasele vechi.

Acestea sunt compatibile cu noile telefoane, deoarece dimensiunile lor sunt aproape identice cu modelele de anul trecut.

In schimb, petru iPhone X fanii vor fi nevoiti sa cumpere o carcasa noua, prin urmare inca o cheltuiala pentru ei.

9. iPhone 8 si 8 Plus sunt deja in magazine

Cele doua modele, iPhone 8 si 8 Plus, sunt deja disponibile in magazine, in timp ce iPhone X va putea fi cumparat abia din luna noiembrie.

In plus, cel putin in primele luni iPhone X va fi produs in cantitate destul de mica, insuficienta pentru cererea mare care va fi.

Astfel, fanii, mai ales cei din Europa, ar putea sa astepte mai multe luni pana sa primeasca telefonul.