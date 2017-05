Andy Rubin, creatorul Android, a prezentat primul smartphone Essential.

Essential Phone PH-1 este primul smartphone al companiei Essential, fondata acum 2 ani de Andy Rubin, unul dintre creatorii sistemului de operare Android. El spera ca acest telefon sa concureze cu produsele lansate de Apple si Google.

Essential Phone PH-1 are un design mai neobisnuit. Ecranul edge-to-edge are 5,71 inchi si practic inconjoara micuta camera forntala a telefonului.

Telefonul surprinde prin mai multe aspecte. In primul rand, este facut din titaniu, nu din aluminiu, astfel incat este mult mai rezistent la socuri si nu se sparge daca este scapat pe jos, scrie Daily Mail.

In plus, este conceput ca un gadget modular, astfel incat utilizatorul poate adauga diferite accesorii. Cea mai interesanta este o camera care poate filma la 360 de grade, la o rezolutie 4K. Aceasta camera s epoate atasa in partea din spate a telefonului, cu ajutorul unui conector magnetic.

Camera principala a telefonului este duala, de 13 megapixeli si este conceputa special pentru a face fotografii de calitate in conditii de lumina slaba. Camera frontala are 8MP.

Telefonul are o memorie interna de 128GB, baterie de 3.040 mAh, senzor de amprenta si un procesor bun, Qualcomm Snapdragon 835.

Noul smartphone a fost lansat in Statele Unite, dar va fi curand disponibil pe scara larga. Pretul este de 699 dolari.

Andy Rubin este convins ca acest telefon este "ucigasul de iPhone" si in scurt timp va castiga teren in fata produselor Apple si Google.