O femeie care a gasit un iPhone pierdut are un avertisment pentru toti cei care folosesc acest telefon.

Parolele si sistemul de recunoastere a amprentei nu sunt suficiente pentru a ne proteja datele personale. O tanara, care este expert in securitatea informatiei, are un avertisment serios in acest sens. Ea a gasit un iPhone uitat intr-o toaleta publica si in doar cateva minute a reusit sa afle totul despre proprietara lui.

Femeia, cunoscuta sub numele Afronomics, a scris pe Twitter cum a reusit sa acceseze informatii private din telefon. Pentru asta, nici macar n-a avut nevoie de parola ca sa deblocheze telefonul.

Pur si simplu ea s-a folosit de Siri, asistenta virtuala. Punand diferite intrebari la care Siri a raspuns, femeia a aflat imediat numele si adresa proprietarei telefonului, dar si locul in care si-a parcat masina si contactele pe care aceasta le sunase recent.

Dupa doar cinci minute, femeia care isi uitase telefonul la toaleta s-a intors si l-a recuperat, scrie Huffington Post.

Afronomics le recomanda celor care folosesc un iPhone sa-si protejeze mai bine datele personale, schimband setarile telefonului. Astfel, ei pot alege ca atunci cand telefonul este blocat sa nu existe posibilitatea accesarii lui Siri sau a notificarilor.