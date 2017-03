Telefonul lansat de Apple in septembrie 2015 a fost cel mai popular anul trecut.

iPhone 6s a fost cel mai bine vandut telefonul la nivel global in 2016, depasind marele rival, Samsung Galaxy S7, conform datelor publicate de firma de cercetare IHS Markit.

60 de milioane de unitati de iPhone 6s s-au vandut anul trecut, cu aproape 10 milioane de unitati mai mult decat Galaxy S7. Apple a reusit sa obtina primele 4 pozitii din top! Singurul telefon din top care nu a fost produs de Apple sau Samsung este Oppo A53.

Chiar daca a ratat prima pozitie, Samsung a avut parte de vesti bune - Galaxy S7 si S7 Edge s-au vandut cu 10 milioane de unitati mai mult fata de predecesori, acest lucru fiind si dupa fiasco-ul declansat de Galaxy Note7, retras de pe piata de catre Samsung.

Iata clasamentul din topul vanzarilor in 2016:

1. Apple iPhone 6s

2. Apple iPhone 7

3. Apple iPhone 7 Plus

4. Apple iPhone 6s Plus

5. Samsung Galaxy S7 Edge

6. Samsung Galaxy J3 (2016)

7. Oppo A53

8. Samsung Galaxy J5

9. Samsung Galaxy S7

10. Samsung Galaxy J7