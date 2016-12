Samsung pregateste 2 telefoane de dimensiuni diferite pentru primavara anului viitor.

Informatia aparuta in urma cu cateva saptamani primeste o noua confirmare - Samsung va lansa 2 modele pentru Galaxy S8 iar ambele vor avea ecranul curbat! Unul dintre acest modele va avea display de 6 inch, devenind cel mai mare telefon Samsung de pana acum.

Versiunea de dimensiuni mai mic, Galaxy S8, va avea si el dimensiuni mai mari decat pana acum - display-ul va fi de 5.7 inch. Niciunul dintre cele 2 nu va veni cu stylus, acesta fiind rezervat pentru seria Note care va reveni in toamna lui 2017, in ciuda fiasco-ului declansat de Note7.

Conform GSM Arena, Galaxy S8 si S8 Plus vor fi prezentate in cadrul unui eveniment de la New York in luna aprilie. Pentru noul flagship, Samsung va lansa si propriul asistent virtual. Pretul pentru Galaxy S8 si S8 Plus va fi cu 15-20% mai mare decat a fost pentru seria Galaxy S7.