Actrita israeliana Gal Gadot, cunoscuta pentru rolurile sale de super-eroina in filme de actiune, este imaginea noii serii Huawei P20.

Noua gama de smartphone-uri P20 a ajuns la mixul perfect dintre tehnologie de ultima generatie si stil sofisticat, iar Huawei a reusit sa creeze cel mai bun “asistent” care sa ii ajute pe utilizatori sa duca la bun sfarsit toate task-urile dintr-o zi, prin imbinarea elementelor functionale cu designul contemporan.

Si nu exista o alegere mai inspirata pentru a ilustra acest concept decat Gal Gadot: o femeie moderna, care stie sa se desprinda din multime si sa-si sustina idealurile si valorile. Tot ceea ce are nevoie pentru a duce la bun sfarsit toate provocarile profesionale si personale pe care le intampina in decursul unei zile, este un “asistent” pe care se poate baza, dotat cu Inteligenta Artificiala, asa cum sunt noile dispozitive din seria P20.

“Fotografiez neincetat lucrurile care ma inspira, ca sa fiu cat mai aproape de eul meu artistic, doar ca, pana acum, nu am realizat ce rol important joaca Inteligenta Artificiala in viata mea. De cand am inceput sa folosesc Huawei P20 Pro, am inceput sa observ toate detaliile marunte care fac diferenta si pentru care nu trebuie sa imi mai fac griji de acum incolo. De exemplu, selectarea celor mai bune fotografii pentru social media, alegerea unghiului si a luminii potrivite”, a declarat Gal Gadot.

Seria de smarphone-uri P20 de la Huawei vine in intampinarea nevoilor celor care adopta primii trendurile, ale influencerilor, ale celor care nasc trend-urile din social media si ale reprezentatilor culturii pop, in intampinarea tuturor care nu doar ca reprezinta viitorul, ci il si creaza. Iar Gal Gadot este exemplul perfect care ii reprezinta. Lucreaza si calatoreste prin toata lumea. Pe parcursul calatoriilor ei, aduna cele mai frumoase amintiri, astfel incat sa le poata impartasi cu prietenii dragi si cu familia.

Gal explica rolul pe care il are tehnologia in viata ei: “Tehnologia este langa mine in fiecare minut si face parte din rutina mea zilnica. Pe de o parte, o folosesc in calatoriile mele, pentru a surprinde amintiri frumoase si, pe de alta parte, tehnologia imi ofera acel sentiment de incredere ca voi putea sa duc la bun sfarsit toate provocarile pe care le intampin, mai ales acum, cand, datorita duratei lungi de viata a bateriei si a functiilor pentru incarcare rapida, am garantia utilizarii neintrerupte a smartphone-ului meu.”

Alegerea lui Gal Gadot ca imagine a Huawei nu este deloc surprinzatoare, avand in vedere ca Gal poate fi considerata un exemplu care ii inspira pe cei din jurul ei. Este constienta de inteligenta sa si de punctele sale forte, care transmit un mesaj motivational pentru femeile din toata lumea.

Gal Gadot si Huawei reprezinta si promoveaza valori similare. In primul rand, indrazneala de a crede si de a lupta pentru reusita, apoi ambitia de a ajunge cat mai aproape de perfectiune, si, mai presus de toate, puterea de a crede si de a urmari visele.

O mama ocupata a doi copii, Gal trebuie sa isi gaseasca echilibrul intre cariera si viata de familie, ceea ce intr-o zi normala presupune plecarea de acasa dimineata devreme, participarea la multe intalniri programate pe parcursul zilei, gasirea timpului necesar pentru cei dragi si, mai apoi, prezenta la evenimentele mondene. Astfel, smartphone-ul nu mai este doar un dispozitiv, este un adevarat partener si, totodata, expresia stilului personal care ii ajuta pe utilizatori sa depaseasca cu brio toate provocarile.

