Allview a lansat astazi primul smartphone dual camera, X4 Soul. Terminalul promite ridicarea hobby-ului fotografiei la rang de arta. Doua camere se completeaza in acest sens: camera principala de 13MP, cu o deschidere a difragmei f/2.0, surprinde detaliile chiar si in lumina scazuta, in timp ce a doua camera, de 5MP, preia informatii despre profunzimea campului vizual pentru a obtine un efect de blur in fundal. Rezultatul este asemanator celui obtinut cu o camera DSLR.

”X4 Soul este smartphone-ul care te provoaca sa dai frau liber creativitatii si sa-ti scoti la iveala veleitatile artistice in materie de fotografie. Sistemul dual camera si efectul Bokeh pun in valoare subiectul fotografiat si il evidentiaza in contrast cu fundalul. Este un joc al planurilor apropiate si indepartate, a caror claritate poate fi redefinita chiar si dupa ce fotografia a fost realizata”, a declarat Lucian Peticila, General Manager Allview.

X4 Soul ofera o experienta completa in fotografie si datorita camerei frontale de 13MP, prevazuta cu Flash Selfie si un unghi larg de vizualizare de 80° pentru a cuprinde in imagini si grupurile mai mari de persoane. X4 Soul este un smartphone elegant realizat in proportie de 97% din metal, iar liniile rotunjite, armonioase, il aseaza bine in mana utilizatorului. Display-ul IPS FullHD de 5,5 inch isi adapteaza luminozitatea in functie de schimbarile de mediu, fiind foarte vizibil chiar si in lumina soarelui. Panoul 2,5D contribuie la designul premium al smartphone-ului X4 Soul, in timp ce protectia CorningGorilla Glass ofera o rezistenta la socuri de trei ori mai mare.

X4 Soul promite experiente de utilizare fara cusur gratie memoriei RAM de 4GB si procesorului Octa-Core 2.0GHz. Memoria Flash de 64GB este extrem de generoasa si poate fi suplimentata prin utilizarea unui card microSD de pana la 128GB in regim single SIM. Dispozitivul ofera conectivitate 4G Cat6, cu viteze de doua ori mai rapide in comparatie cu standardul 4G Cat4.

La capitolul securitate, X4 Soul protejeaza informatiile utilizatorului prin senzorul frontal de amprenta si sectiunea Spatiu Privat, in care documentele sunt criptate printr-un algoritm special pentru a fi ferite de priviri indiscrete. Mai mult, dispozitivul este prevazut cu functiile Anti-call recording, care impiedica alte aplicatii sa inregistreze un apel si Camera Guard, care nu permite accesul la camera dispozitivului.

X4 Soul este disponibil incepand de astazi pe site-ul allview.ro la pretul de 1.699 lei.