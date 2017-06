Vezi comunicatul oficial.

Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri si tablete prezent pe piata din Romania, pregateste un smartphone surprinzator, dotat cu un display special, care va deveni noul flagship al companiei brasovene.

X4 Soul Infinity este denumirea noului terminal, care va incorpora intr-o carcasa de 5" un display cu 15% mai mare decat in mod obisnuit.

Allview isi propune ca raportul dintre dimensiunea ecranului si marimea dispozitivului sa atinga 80%, valoare care plaseaza X4 Soul Infinity in topul primelor 10 produse din lume care se mentin in aceasta proportie.

Provocarea echipei de R&D a Allview este de a optimiza amplasarea fiecarei componente in structura noului smartphone, pentru a oferi utilizatorului o experienta memorabila cu un ecran spectaculos, incorporat intr-un telefon ergonomic.

"Viziunea noastra a fost inca de la inceput sa oferim romanilor acces facil la tehnologie de ultima generatie. Este o promisiune care ne-a ghidat pasii in cei 15 ani de la crearea companiei si care ne-a adus astazi in momentul in care dezvoltam un smartphone uimitor, pentru care ne-am asumat o comanda de 50.000 de display-uri. Suntem increzatori ca acest terminal va face diferenta pe piata de tehnologie prin noi beneficii, pe care le vom dezvalui in momentul lansarii", a declarat Lucian Peticila, General Manager Allview.

Ideea smartphone-ului X4 Soul Infinity a fost facuta publica in premiera la inceputul acestui an, sub forma unei imagini asociate lunii august in calendarul Allview, trimis catre colaboratori si parteneri.

Pana acum, specialistii Allview au dezvoltat multiple variante ale acestui produs, proiectat pentru o utilizare rapida si confortabila.

Forma finala in care vor fi integrate subansamblele smartphone-ului X4 Soul Infinity va fi dezvaluita pe masura ce acestea vor fi finalizate.

Marca Allview X4 Soul Infinity a fost inregistrata la European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Cei care doresc sa afle detalii despre acest produs se pot inscrie pe pagina dedicata X4 Soul Infinity si vor avea acces la beneficii gandite special pentru ei.