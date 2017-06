Vezi comunicatul oficial.

Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri si tablete prezent pe piata din Romania, lanseaza noul flagship al seriei Soul, X4 Xtreme.

"Noul varf al gamei Soul este expresia trasaturilor care definesc tineretea: putere, energie si frumusete. Puterea se contureaza gratie procesorului, helio P25, care ofera cel mai eficient raport performante/consum in randul chipset-urilor MediaTek. La capitolul energie, doua circuite integrate asigura incarcarea ultrarapida a acumulatorului, astfel ca doar 10 minute de conectare la priza sunt suficiente pentru 4 ore de utilizare medie. Daca adaugam si selfie-urile spectaculoase surprinse de camera frontala de 20MP, avem imaginea completa a atuurilor care fac din X4 Xtreme un smartphone cuceritor", a declarat Lucian Peticila, General Manager Allview.

X4 Xtreme ofera timpi uimitori in privinta autonomiei: acumulatorul de 4550mAh asigura peste 1500 de minute de convorbire sau pana la 379 de ore in stand-by. Transpusa in activitati de zi cu zi, o incarcare completa a smartphone-ului X4 Xtreme inseamna peste 22 de ore de filme, 39 de ore de muzica sau 32.290 de fotografii.

Procesorul helio P25, realizat in tehnologia de 16nm si frecventa de pana la 2,5GHz obtine performante cu pana la 20% mai bune, in comparatie cu predecesorul sau integrat pe flagship-ul seriei precedente, X3 Soul PRO.

Memoria RAM de 4GB, de tip DDR4 asigura o viteza de procesare cu 70% mai mare si un consum de energie cu 50% mai redus in comparatie cu memoria de tip DDR3. Memoria Flash de 64GB poate fi extinsa printr-un card microSD de pana la 256GB in regim single SIM.

Camera frontala de 20MP, echipata cu 5 lentile, cu deschidere a diafragmei f/2.0, ofera selfie-uri luminoase chiar si atunci cand lumina lasa de dorit. Tehnologia PureCel®Plus aduce sensibilitate sporita si zgomot scazut in imagine, capturand de pana la 4 ori mai multa lumina decat in mod obisnuit.

Cu ajutorul tehnologiei de recunoastere faciala si a algoritmilor Bokeh avansati, camera frontala poate blura fundalul portretelor pentru a evidentia personajul principal, oferind un efect asemanator camerelor DSLR.

Si de cealalta parte a telefonului vom regasi efectul Bokeh, creat de aceasta data cu ajutorul camerei duale. Doua camere, de 13MP, respectiv 5MP, fac pereche pentru a surprinde detalii si a oferi profunzime imaginilor. Camera de 13MP, cu 5 lentile si apertura f/2.0 adopta tehnologia Exmor RS™ pentru viteza mai mare si sensibilitate sporita in conditii de lumina scazuta.

Display-ul generos de 6 inch IPS Full HD este ideal pentru multimedia: ofera luminozitate crescuta si unghiuri largi de vizualizare de 178°. Experienta multimedia este intregita prin sistemul stereo si tehnologia de procesare oferita de Waves Audio.

Sasiul realizat din magneziu si spatele metalic confera rezistenta terminalului, in timp ce panoul de sticla 2.5D aduce un plus de rafinament. X4 Xtreme este prevazut cu senzor de amprenta ce ii asigura deblocarea in doar 0,2 secunde.

X4 Xtreme este disponibil de miercuri, pe baza de precomanda pe site-ul allview.ro, la pretul de 1.899 lei, iar livrarile vor incepe din 11 iulie. In perioada de precomanda, clientii care achizitioneaza smartphone-ul X4 Xtreme beneficiaza de un voucher de 300 de lei.