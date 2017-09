Vezi comunicatul oficial.

Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri si tablete prezent pe piata din Romania, lanseaza noile smartphone-uri surprinzatoare X4 Soul Infinity si X4 Soul Infinity Plus, care vor oferi utilizatorilor o interactiune personalizata cu utilizatorul.

Atuurile noilor flagship-uri Allview sunt platforma de Inteligenta Artificiala Allview cu asistent vocal, posibilitatea de upgrade hardware pentru telefoane si display-ul de generatie noua cu raport 18:9.

“Dispozitivele Allview evolueaza in ritm cu nevoile clientilor. La 10 ani de la prezentarea primului telefon sub brandul Allview, revolutionam piata romaneasca de telefoane inteligente cu doua noi produse care vor avea caracteristici unice si vor asigura eficienta si performanta in functie de nevoile fiecarui utilizator”, a declarat Lucian Peticila, fondatorul Allview.

”Clientii nostri vor putea face upgrade de hardware fara sa-si schimbe telefonul, vor putea realiza comenzi vocale multiple si se vor bucura de cele mai cautate functii si aplicatii ale momentului. Chiar si modul in care romanii vor interactiona cu telefonul in magazine va fi unul inedit, bazat pe o tehnologie de stand-uri inteligente cu rol de asistent interactiv”.

Asistentul Vocal Interactiv (AVI) este numele primului asistent vocal in limba romana, dezvoltat de la zero de echipa de cercetare si dezvoltare Allview.

AVI este lansat intr-o varianta beta, care va fi permanent updatata cu noi capabilitati si care va invata incontinuu cum sa imbunatateasca experienta cu utilizatorul.

Asistentul vocal poate scrie mesaje dictate, poate suna contactele din agenda, deschide navigatia si seteaza adrese prin comenzi vocale, modifica diferite setari ale telefonului. AVI poate fi deschis rapid si prin apasarea dubla a butonului de power.

„Dupa o cursa contracronometru de implementare a noilor tehnologii, a platformei de inteligenta artificiala, de testari intense pentru primul asistent vocal in limba romana, a venit momentul in care clientii vor castiga timp mai mult pentru ei. In plus, va spori siguranta soferilor atunci când se afla in trafic”, explica Lucian Peticila.





Avantajele X4 Soul Infinity:

Extrem de usor de utilizat cu o singura mana, cu o dimensiune de 5,7” (format 18:9) intr-un body de 5,2”

Trei variante elegante de culoare – Night Sky, Mocha Gold si Steel Gray, cu carcase dezvoltate cu ajutorul IML Art Technology, cu straluciri de oglinda

Raport ecran/corp cu 15% mai mare decat in mod obisnuit, care asigura o experienta de vizionare relaxanta

Fotografii clare un timp indelungat, cu ajutorul celor 5 lentile si a protectiei de sticla din safir

Camera duala cu tehnologia Bokeh, care blureaza fundalul

Patru optiuni de configuratii

X4 Soul Infinity a fost creat de echipa Allview in patru configuratii (Life, Speed, Nice, Z - Bokeh), in functie de nevoile utilizatorilor.

Configuratiile cuprind doua variante de procesor (Quad Core/Octa Core), trei variante de memorii RAM (de la 2GB la 4GB) si Flash (de la 16GB la 32GB), precum si patru combinatii de camera foto (camere single si dual camera de pana la 16 MP).

X4 Soul Infinity este un telefon care evolueaza in acelasi ritm cu utilizatorul. Cei care vor dori sa faca upgrade de hardware, vor putea opta pentru o configuratie superioara la service-urile autorizate Allview.

Upgrade-ul va fi realizat foarte usor, doar prin achitarea diferentei de pret dintre cele doua configuratii, la care se adauga un cost de 99 lei.

Toate variantele X4 Soul Infinity vor beneficia de solutia FastPass, dezvoltata impreuna cu Google™ si MediaTek, care ofera utilizatorilor un sistem stabil, foarte bine optimizat si extrem de rapid, cu maxima flexibilitate in alegerea aplicatiilor.

X4 Soul Infinity Plus, mai spectaculos si mai performant

X4 Soul Infinity Plus, varful de gama Allview, preia toate caracteristicile colegului sau mai mic si pluseaza la performantele ecranului de 6” IPS Full HD +, filmare 4K sau functie pentru protectia ochilor Mira Vision™.

X4 Soul Infinity Plus este conceput sa raspunda celor mai mari exigente, fiind dotat cu procesor Octa Core cu frecventa de pana la 2,5GHz, care in combinatie cu memoria RAM DDR4 de 6GB asigura viteze mari de procesare. Memoria Flash de 64GB poate fi extinsa printr-un card microSD de pana la 256GB.

Camera frontala de 13MP este prevazuta cu Flash, pentru a crea selfie-uri spectaculoase chiar si in conditii de luminozitate scazuta. De cealalta parte a telefonului este prezenta o camera duala, de 13MP, respectiv 5MP, cu 5 lentile, si sticla din safir, cu tehnologia Bokeh de blurare a fundalului, pentru rezultate similare cu cele obtinute de camerele DSLR.

Cat costa X4 Soul Infinity si X4 Soul Infinity Plus



Cele patru variante de X4 Soul Infinity vor putea fi comandate incepand cu 28 septembrie, pe baza de precomanda pe website-ul www.allview.ro la urmatoarele preturi: 999 de lei (Infinity Life), 1.199 de lei (Infinity Speed), 1.399 de lei (Infinity Nice) si 1.449 de Lei (Infinity Z-Bokeh).

Cei care s-au inscris pana la lansare pe pagina dedicata X4 Soul Infinity vor beneficia de upgrade hardware, in functie de versiunea selectata. X4 Soul Infinity Plus va fi disponibil din luna noiembrie, la pretul de 1.999 de lei.