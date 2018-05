Timp de cateva ore am testat noul varf de gama al celor de la LG.

Noul smartphone LG G7 ThinQ, dotat cu Inteligenta Artificiala, a fost prezentat presei in cadrul unui eveniment organizat la studiourile de film Korda Filmpark din Ungaria.

A devenit deja o regula pentru cei care lanseaza telefoane premium sa puna accentul din ce in ce mai mult pe calitatea fotografiilor care pot fi facute cu noul gadget. Practic, incepem sa folosim din ce in ce mai mult telefonul pentru a face poze, iar aceasta functie devine tot mai importanta.

Pentru cei care nu vor fotografii profesionale, ci mai curand amintiri frumoase sau like-uri pe Facebook si Instagram, solutia e inspirata. Practic, un smartphone varf de gama, care are si tehnologie AI la camera foto, devine un bun inlocuitor pentru camera de filmat si aparatul foto. Pozezi, aplici filtre, editezi, postezi si gata! Daca iti cumperi si un card microSD poti stoca in telefon mii de imagini. Sau le copiezi pe un hard extern.

Prin urmare, la acest moment batalia varfurilor de gama se da in special pe zona de foto, intre iPhone X, Galaxy S9, Huawei P20 Pro. Fiecare companie incearca sa promoveze cat mai mult tehnologia care permite realizarea de poze cat mai bune, aproape de cele profesionale.

Stim deja cat de bine s-a descurcat Huawei P20 Pro, care a obtinut punctaj maxim la testele de specialitate pentru camera foto. Aici poti citi un review despre noul flagship Huawei.

La fel, si LG promoveaza tehnologia AI, care realizeaza fotografii foarte bune, chiar si in conditii de lumina slaba si poate recunoaste subiectul din cadru, astfel incat sa seteze automat cea mai buna optiune de fotografiere.

Din nou trebuie mentionat, aceasta specificatie este pentru cei care nu vor fotografii profesionale, cu setari manuale, de finete, ci cauta sa surprinda rapid ceva interesant in imagine. Exista 19 moduri de fotografiere diferite (pentru animale, persoane, flori etc) si, desigur, exista si modul Manual/Profesional, prin care poti alege singur toate setarile pentru camera foto. Daca ai timp si te pricepi sau daca vrei sa experimentezi diferite setari.

Intr-adevar, telefonul se descurca bine la capitolul fotografie. Mi-a placut mai ales cum a surprins detaliile, precum acesta de mai jos. Totusi, cand trebuie sa fotografieze un obiect in culori mai intense, exista loc si de mai bine.

Nu am avut ocazia sa-l testez pe intuneric complet, insa l-am incercat in lumina foarte slaba a unui cinematograf. Imaginea de mai jos este realizata cu optiunea Super Bright Camera activata, singura lumina fiind cea care venea de la ecranul cinematografului.

Exista, desigur si Modul Portret, prin care se poate obtine efectul bokeh, care scoate in evidenta figura personajului, in timp ce fundalul este putin blurat.

Cu AI Cam activat, inclusiv fotografiile in care apar personaje vor fi recunoscute drept "persoane", iar camera se va seta automat pentru a surprinde cel mai bun cadru.

In privinta design-ului, nu am ce sa le reprosez celor de la LG. Telefonul arata foarte bine, canteste putin si este foarte usor de folosit cu o singura mana. Ecranul este luminos, reda bine culorile, poti alege dintre 6 moduri diferite de vizionare, in functie de continut si ai posibilitatea sa scapi de celebrul "breton", daca dezactivezi optiunea Second Screen.

Practic, la fel ca la Huawei P20 Pro, poti alege intre doua variante de ecrane - cu decupaj sau fara. Nu mi se pare insa foarte inspirata denumirea de Second Screen, pentru ca nu vorbim de fapt de doua ecrane, ci de unul singur, la care putem modifica design-ul printr-o simpla setare.

Personal, mi s-a parut ca pe LG arata mai bine "bretonul" decat de pe Huawei P20 Pro (pe care il prefer fara decupaj), pentru ca este ceva mai mare, cam la fel ca la iPhone X. Dar acesta este un detaliu care tine strict de preferintele personale.

Totusi, faptul ca tot mai multi producatori de smartphone Android copiaza acest detaliu de design mi se pare putin deranjant, mai ales ca si LG si Huawei arata si functioneaza foarte bine si fara "breton".

Poti citi toate detalii despre specificatiile noului LG G7 ThinQ in acest articol. Telefonul va fi disponibil in curand si va costa aproximativ 850 euro.