Apple anunta o schimbare pentru piata din Romania.

Apple a trimis utilizatorilor din Romania un mail care prin anunta ca preturile din magazinele digitale ale companiei vor, fi pe viitor, exprimate in lei.

Pana acum, moneda folosita de Apple pentru a afisa preturile pentru Romania era euro. Utilizatorii romani erau nevoiti sa faca singuri calculul, folosind valoarea oficiala de schimb, pentru afla cat ii costa in lei un anumit produs cumparat de la Apple.

Schimbarea vizeaza toate serviciile digitale disponibile in Romania, care implica plati: App Store, iTunes Store, iBooks Store, Apple Music si iCloud.

Apple avertizeaza utilizatorii ca in perioada de tranzitie de la euro la leu, fondurile disponibile in cadrul acestor magazine ar putea sa nu fie afisate corect sau chiar sa nu poata fi folosite.

Din aceste considerente, compania incurajeaza utilizatorii sa-si valorifice soldurile inainte de trecerea la leu. Cheltuirea acestor fonduri ar fi benefica pentru Apple, care ar profita de aceasta tranzitie pentru a vinde mai mult, insa nu are o logica din punctul de vedere al utilizatorului, atata vreme cat banii respectivi nu dispar pur si simplu din cont, ci vor fi doar indisponibili temporar.

Cei de la Apple nu specifica data exacta la care se va face trecerea, ci doar ca aceasta va avea loc in perioada imediat urmatoare. Poate fi vorba de un proces care sa aiba nevoie de mai multe zile pentru propagarea modificarilor.

Google afiseaza deja in propriile magazine preturi in lei pentru produsele disponibile in Romania.

Sursa: News.ro