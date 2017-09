Samsung schimba traditia ultimilor ani.

Daca Apple se pregateste de marea lansare a flagship-ului iPhone 8 pe 12 septembrie, principalul competitor a inceput pregatirile pentru primul mare telefon din 2018. Samsung a lansat deja oficial Galaxy Note 8 iar fanii nu vor mai avea mult de asteptat pana cand vor vedea Galaxy S9.

Conform GSM Arena, Samsung va lansa mai devreme urmatorul flagship, in luna ianuarie! Influenta pe care o are Apple pe piata smartphone-urilor este principalul motiv, Samsung dorind sa lanseze mai rapid noul flagship.

Galaxy S8 a fost prezentat anul acesta in luna martie, fiind pus in vanzare 3 saptamani mai tarziu. In 2018, trendul se va schimba, iar utilizatorii vor putea sa puna mana pe Galaxy S9 inca de la jumatatea lunii februarie.