La scurt timp dupa lansarea Galaxy S9, DJ Koh, CEO Samsung, a facut o declaratie surprinzatoare.

Koh a oferit noi informatii despre primul smartphone pliabil al companiei, numit Samsung Galaxy X.

Nu stim deocamdata cand va fi lansat telefonul, dar Koh a precizat ca acesta va fi prezentat in momentul in care va putea oferi cea mai buna experienta utilizatorului.

Avand in vedere ca va fi o tehnologie complat nou, provocarile sunt numeroase. Expertii cred ca primul smartphone pliabil de la Samsung se va indoi spre interior, nu spre exterior. Asta deoarece un ecran care se pliaza in interior poate fi mai putin flexibil, scrie Mashable.

Samsung a prezentat un prototip pliabil la targul CES din Las Vegas, dar intr-un cadru restrans, neoficial. Conform informatiilor, telefonul avea ecran de 7.3 inci.

Specialistii cred ca productia ar putea incepe in noiembrie, urmand ca telefonul sa fie prezentat anul viitor.

Samsung nu este insa singura companie care vrea sa produca un telefon plaibil, care sa se transforme in tableta. Si Microsoft are in plan un gadget similar, care a primit deja numele de cod Andromeda.