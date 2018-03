Cu ajutorul aparatului GrayKey, politistii au acces la documentele din orice iPhone.

Potrivit MalwareBytes, GrayKey a fost conceput de compania Grayshift, ca sa ajute politistii sa poata debloca orice telefon. In acest fel, ei au imediat acces la fotografii, mesaje si la registrul de apeluri, scrie MacRumors.

Aparatul este mic, portabil si dotat cu doua cabluri Lightning, la care se pot conecta simulan doua iPhone.

Dupa doar doua minute, aparatul permite instalarea unui program care permite identificarea parolei pentru deblocarea telefonului.

Odata instalat programul, parola va fi aflata in cateva ore sau cateva zile, in functie de cate semne are respectiva parola.

Imediat ca parola a fost descoperita, aparatul o va afisa automat pe ecran. Apoi telefonul va permite descarcarea oricaror documente de pe acel iPhone, inclusiv a celor criptate prin Keychain.

GrayKey poate debloca orice iPhone modern, inclusiv un iPhone X care ruleaza sistemul de operare iOS 11.2.5.

Aparatul nu este deloc ieftin. Versiunea de 15.000 de dolari are nevoie de conexiune la Internet si poate fi folosita numai dintr-un anumit loc, iar versiunea mai performanta, de 30.000 de dolari, nu are nevoie de Internet si poate fi folosita oriunde.

Nimeni nu stie cum functioneaza concret aparatul GrayKey, nici daca pastreaza in siguranta documentele descarcate sau acestea pot fi furate de hackeri.

Daca ar cadea in mainile unor infractori, dispozitivele de acest fel pot fi foarte periculoase.