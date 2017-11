O specificatie foarte apreciata, care apare la iPhone 7 Plus si 8 Plus, ar incalca drepturile de autor.

Compania israeliana Corephotonics a dat in judecata Apple. Potrivit acesteia, camera duala de pe iPhone 7 Plus si 8 Plus incalca legislatia privind drepturile de autor, fiind copiata dupa un brevet propriu.

Astfel, dreptul de folosire al acestui tip de camera foto duala a fost obtinut de Corephotonics prin patru brevete diferite, inregistrate in perioada oiembrie 2013 - iunie 2016, scrie Mac Rumors.

Compania israeliana considera ca Apple a copiat design-ul camerei foto, metoda de zoom optic si tehnologia care combina imaginile telephoto si wide-angle, pentru a obtine o calitate mai buna a fotografiilor.

Corephotonics si-a prezentat noua tehnologie pentru camera duala la Mobile World Congress, anul trecut.

Conducerea companiei precizeaza ca a incercat de la bun inceput un parteneriat cu Apple, pentru o camera duala la iPhone, insa nu au ajuns la un acord. Procesul ar putea dura ani de zile.