Noi informatii contrazic zvonurile conform carora lansarea iPhone SE 2 va fi amanata pentru anul viitor.

Publicatia chineza QQ.com sustine ca Apple va lansa noul iPhone SE in cadrul evenimentului WWDC 2018, in luna iunie. Este insa posibil ca prezentarea sa aiba loc chiar mai curand, in martie, scriu cei de la Mac Rumors.

Conform informatiilor de pana acum, telefonul va semana foarte mult ca design cu vechiul iPhone SE. Va avea insa ecranul putin mai mare, de 4,2 inci si posibil margini mai subtiri.

Va fi dotata cu procesor A10 Fusion, 2GB de RAM si 32GB sau 128GB spatiu de stocare. Este posibil ca aiba si incarcare wireless.

Recent, analistul Ming-Chi Kuo, de la KGI Securities, declarase ca nu crede ca Apple va putea lansa anul acesta si iPhone SE 2, deoarece pune accentul pe cele trei modele de smartphone premium.

Insa, daca totusi telefonul va fi lansat in 2018, acesta nu va fi foarte diferit de modelul anterior, a precizat Kuo.