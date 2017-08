Imaginile nu sunt confirmate deocamdata ca autentice. Ele par sa arata o parte a procesului de calibrare a unui iPhone.

Persoana din imagini pune degetul pe spatele telefonului, ca si cand ar vrea sa testeze senzorul Touch ID, scrie Mashable.

Daca inregistrarea este autentica si in imagini apare viitorul iPhone 8, inseamna ca Apple nu a renuntat la Touch ID, iar asta ar fi o surpriza uriasa pentru analisti.

Este posibil ca senzorul de citire a amprentei sa fie amplasat pe spatele telefonului. Prin urmare, identificarea prin Pearl ID, sistemul de recunoastere faciala, va fi amanata.

Si expertul Benjamin Geskin a publicat cateva fotografii cu iPhone 8, care sugereaza existenta senzorului Touch ID.

I hate getting these.. But I think it's interesting for you to see.

Read what the source told me in the second picture. pic.twitter.com/njQfq5Lbyf