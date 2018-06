Brevetul, cerut in luna februarie, ar putea fi folosit la noile tablete Apple.

Tehnologia de autentificare prin scrisul de mana este inspirata de vechiul dispozitiv Apple Newton, lansat in 1993.

Gadgetul nu s-a bucurat insa de succes, mai ales pentru ca Steve Jobs nu era interesat de telefoane sau tablete cu stylus.

Noul brevet va fi, cu siguranta, o imbunatatire a acestei tehnologii si ar putea fi folosit si cu stylus, dar si prin scrierea cu degetul direct pe ecran, precizeaza cei de la Phone Arena.

In imaginile care insotesc acest brevet apar cateva cuvinte scrise in chineza si in engleza.

Expertii sustin insa ca e putin probabil ca noul sistem de autentificare prin scris sa fie folosit prea curand pe un iPad, avand in vedere problemele care au fost cu Apple Newton.