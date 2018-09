La scurt timp după lansarea iPhone Xs și Xr, Apple a anunțat că va scoate din producție mai multe modele.

Din păcate, modelele la care Apple renunță au fost și încă sunt destul de populare în rândul fanilor. Este vorba de iPhone SE, cel mai mic și ieftin model de până acum, dar și iPhone 6S și 6S Plus, ultimele modele care au avut mufă clasică, de 3,5 mm, pentru căști.

Și iPhone X, lansat anul trecut, va fi scos din producție. Desigur, decizia nu este neașteptată, pentru că iPhone X va fi înlocuit de iPhone Xs, iar iPhone SE de iPhone Xr, noul telefon mai ieftin.

Cu toate acestea, este o mare diferență între prețul iPhone SE (399 dolari la momentul lansării) și prețul iPhone Xr (care pornește de la 749 dolari). Chiar dacă este o versiune mai accesibilă, nu putem vorbi sub nicio formă de un telefon ieftin.

Dacă iPhone SE și 6S/6S Plus sunt într-adevăr modele mai vechi, nu același lucru putem spune despre iPhone X. Modelul nu a avut însă succesul așteptat, iar în acest moment nu și-ar mai găsi locul în piață, pentru că iPhone Xs este practic un upgrade al acestei versiuni, lansat la un preț similar.

În acest moment mai pot fi cumpărate modelele iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone Xr și iPhone Xs/Xs Max. De remarcat că niciunul dintre aceste modele aflate acum în producție nu mai are vechea mufă pentru căști, de 3,5 mm.

O altă schimbare importantă, evidentă prin lansarea din acest an, este că Apple va renunța și la butoanele fizice, introducând ecran edge-to-edge pe toate modelele sale, inclusiv pe cele cu ecran LCD (cum este iPhone Xr).