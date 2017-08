Conform unui raport, Apple va ajunge pe locul trei la numarul de telefoane vandute.

In al treilea trimestru al acestui an, producatorul chinez Huawei va vinde mai multe smartphone-uri decat Apple.

Huawei declara ca vanzarile telefoanelor din seria P si M merg foarte bine, dar si telefoanele vandute sub brandul Honor au primit multe comenzi.

Pana in anul 2021, Huawei intentioneaza sa intreaca marile rivale Samsung si Apple si sa devina primul ca numar de gadgeturi vandute, scrie Phone Arena.

Pana la sfarsitul lunii septembrie, Huawei ar putea vinde peste 40 milioane de unitati, in crestere fata de 38,5 milioane, cate a vandut in al doilea trimestru al acestui an.

In schimb, vanzarile de iPhone ar putea scadea in septemebrie fata de luna iulie, fanii asteptand lansarea noilor modele.

In perioada aprilie-iunie, Apple a vandut 41,3 milioane de telefoane, dar numarul lor va scadea in urmatoarea perioada.

De aceea, Huawei are mari sanse sa ocupe locul doi pe piata producatorilor de smartphone, spun expertii.