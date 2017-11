Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G.

Intel, nu Qualcomm, este producatorul pe care Apple pare sa-l fi ales pentru modemul 5G pe care viitoarele modele de iPhone il vor folosi.

Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G, colaborand deja in acest sens cu Intel. in acelasi timp, se pare ca discutiile cu Qualcomm, care este cel mai mare producator de chipuri mobile, nu au dus deocamdata la niciun rezultat.

Qualcomm are la acest moment avantajul unui modem 5G mai avansat, in timp ce la Intel acelasi modem este in lucru, compania directionand mai multe mii de angajati catre dezvoltarea modemului 5G.

Intel si-a prezentat prima oara modemul 5G in cadrul targului CES de la inceputul anului, iar recent a anuntat ca a realizat prima conexiune intre doua dispozitive de test care folosesc propriul modem.

Tehnologia 5G va fi capabila, la nivel teoretic cel putin, sa asigure viteze de conectare de un gigabit pe secunda sau mai mult. Implementarea acesteia necesita insa timp, primul iPhone cu 5G fiind asteptat in 2019 sau chiar 2020.

Apropierea de Intel este logica pentru Apple, companie aflata in litigiu cu Qualcomm. Cele doua companii se judeca dupa ce Apple a incetat sa mai plateasca taxe prea mari pentru brevete pe care, considera Apple, Qualcomm nu are niciun merit.

De altfel, nu doar Apple este de parere ca politicile Qualcomm nu sunt corecte. Autoritatile de stat din China, Coreea de Sud si chiar Statele Unite au amendat cu sume importante Qualcomm pentru tactici neconcurentiale.

Apple a inceput sa foloseasca tehnologii Intel inca de anul trecut, de cand a lansat iPhone 7. iPhone 8, spre exemplu, lansat anul acesta, foloseste un amalgam de chipuri Qualcomm si Intel.

Sursa: News.ro