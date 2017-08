Dupa doi ani, Apple lanseaza succesorul unui model de iPhone foarte apreciat.

Potrivit GSM Arena, Apple va lansa la inceputul anului viitor o noua editie iPhone SE. Cel mai mic dintre telefoanele Apple a fost lansat anul trecut si a fost apreciat de fani, fiind si mult mai ieftin ca alte modele.

De aceea, dupa aproape doi ani, Apple va lansa succesorul acestui gadget. Evenimentul va avea loc la inceputul anului viitor, pana la sfarsitul lunii martie 2018.

Cu noul SE, Apple va mentine un pret accesibil, dar va introduce un chipset A10, de la iPhone 7.

Ecranul telefonului va avea intre 4 si 4,2 inch, iar memoria interna va fi curprinsa intre 32Gb si 128GB. iPhone SE va avea o baterie de 1.700 mAh si va rula iOS 11.

Telefonul va fi fabricat in India, de compania Wistron, partener Apple. De aceea, noul model va fi lansat pentru inceput in aceasta tara, urmand sa devina disponibil ulterior si in alte regiuni.